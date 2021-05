Newcastle 0-2 Arsenal

Arsenal est revenu sur la voie de la victoire alors que les buts de Mohamed Elneny et Pierre-Emerick Aubameyang ont remporté une victoire dominante 2-0 sur Newcastle à St James ‘Park.

Mohamed Elneny a volé dans son premier but en Premier League cinq minutes avant qu’Aubameyang ne marque son premier départ depuis le 3 avril avec le deuxième des Gunners à mi-chemin de la seconde période.

Newcastle était passé à une distance touchante de la sécurité mathématique de la Premier League avec une série de quatre matchs sans défaite avant le voyage d’Arsenal à Tyneside, mais avait été complètement surpassé, enregistrant juste une seule tentative cadrée, avant que le licenciement tardif de Fabian Schar ne aggrave une sortie misérable pour l’équipe de Steve Bruce. .

La première victoire d’Arsenal en championnat en trois les élève à la neuvième place et fournit un coup de pouce opportun avant la confrontation de jeudi en Ligue Europa avec Villarreal, tandis que Newcastle reste 17e, neuf points d’avance sur la zone de relégation avec quatre matchs à jouer.

Arsenal surclasse Newcastle avant la confrontation en Europe

Mohamed Elneny célèbre après que son premier but en Premier League donne à Arsenal la tête à Newcastle



Mikel Arteta n’a laissé aucun doute sur le fait que sauver la saison d’Arsenal lors du match retour de la demi-finale de la Ligue Europa jeudi contre Villarreal était la priorité, car il a effectué huit changements après sa défaite en milieu de semaine au match aller.

Mais au lieu d’affaiblir son équipe, les modifications d’Arteta ont inspiré Arsenal à une performance dominante en première mi-temps qui a été couronnée par le premier match en cinq minutes.

Pierre-Emerick Aubameyang aurait dû le livrer à son retour dans la formation de départ d’Arsenal, mais sa mauvaise frappe du centre d’Hector Bellerin a transformé le ballon dans la voie d’Elneny, qui a volé dans son premier but en Premier League pour les Gunners à la 66e. tenter.

Actualités de l’équipe Callum Wilson a remplacé Joelinton dans le seul changement de Newcastle par rapport au tirage au sort spectaculaire à Liverpool.

Pierre-Emerick Aubameyang a fait son premier départ en Premier League depuis le 3 avril alors qu’Arsenal a effectué huit changements depuis la défaite en Ligue Europa à Villarreal.

La percée d’Arsenal a momentanément donné vie à Newcastle et ils ont presque égalisé à la 18e minute lorsque le tir éraflé d’Allan Saint-Maximin semblait prêt à boucler, mais Mat Ryan a remonté le temps pour le renverser et les Magpies n’enregistreraient pas une autre tentative sur la cible dans la demi.

Au lieu de cela, Arsenal a parsemé le but de Newcastle à la recherche d’un deuxième, avec le coup de foudre du pied gauche de Granit Xhaka forçant un bel arrêt de Martin Dubravka avant que Miguel Almiron n’empêche Elneny de prendre la tête dans son deuxième d’un coin avec un brillant dégagement de la ligne de but.

Une alternance tactique a déplacé Newcastle plus haut sur le terrain après la pause et les hôtes étaient plus compétitifs, mais les meilleures chances continuaient de chuter pour Arsenal, Gabriel Magalhaes dirigeant une opportunité glorieuse à la 63e minute.

Image:

Aubameyang accroché à la somptueuse croix de Gabriel Martinelli au parc Saint-James



Mais le deuxième d’Arsenal est rapidement arrivé dans un style catégorique alors qu’un mouvement fluide d’une touche se terminait avec Gabriel Martinelli trouvant exquise Aubameyang au poteau arrière pour faire volée dans son premier but depuis le 6 mars.

Le tir bloqué à distance de Jonjo Shelvey était proche alors que Newcastle en était venu à récupérer quelque chose du jeu, et les choses sont allées de mal en pis en temps d’arrêt lorsque Schar, faisant sa première apparition depuis le 6 février, a reçu ses ordres de marche pour une fente éruption. Martinelli.

Et après?

Arsenal accueillera Villarreal lors de leur demi-finale retour de la Ligue Europa jeudi à 20 heures. Voyage de Newcastle à Leicester le Football du vendredi soir à 20h – en direct sur Sky Sports Premier League – avant qu’Arsenal ne divertisse West Brom dimanche à 19h.