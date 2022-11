Newcastle 0 – 0C Palace

Nick Pope a amélioré ses références en Coupe du monde avec trois arrêts aux tirs au but alors que Newcastle a devancé Crystal Palace au quatrième tour de la Coupe Carabao.

La nuit avant que le patron anglais Gareth Southgate ne nomme son équipe pour le Qatar, le gardien des Magpies a refusé Luka Milivojevic, Jean-Philippe Mateta et Malcolm Ebiowei de 12 mètres pour assurer une victoire 3-2 en fusillade après un nul 0-0 sur Tyneside.

Plus tôt dans la journée, le club avait annoncé que son groupe de propriété dirigé par l’Arabie saoudite avait porté son investissement total à plus de 450 millions de livres sterling avec une injection de fonds propres de 70,4 millions de livres sterling pour poursuivre son intention de “construire un club capable de rivaliser de manière constante aux plus hauts niveaux d’anglais”. et le football européen”.

Image:

Nick Pope a sauvé trois pénalités de Crystal Palace lors de la fusillade





Newcastle, bien sûr, n’a pas remporté de trophée majeur depuis 1969 et a revendiqué pour la dernière fois l’argenterie nationale majeure 14 ans plus tôt, mais une foule record de 51 660 personnes pour un match nul en Coupe de la Ligue à St James ‘Park s’est présentée dans l’espoir de voir le club se rapprocher. pour mettre fin à cette sécheresse.

En fin de compte, une équipe avec huit changements depuis la victoire 4-1 de dimanche en championnat à Southampton a fait exactement cela, mais ce fut une affaire douloureuse après les frissons et les déversements de leur montée dans le top trois de la Premier League ces dernières semaines.

James Tomkins, l’un des six hommes recrutés dans la formation de départ du Palace, a pris la tête du corner de Milivojevic à la 10e minute et Pope a dû aligner un centre de Mateta avec les Magpies qui luttaient pour trouver un rythme alors que la mi-temps avançait.

Le gardien de Newcastle a également dû effectuer un bel arrêt à la 22e minute sur le tir oblique de Mateta après avoir été joué par Will Hughes.

Les hommes de Howe ne pouvaient tout simplement pas démarrer avec le retour d’Allan Saint-Maximin manquant de possession significative et le leader Chris Wood douloureusement isolé, et 30 minutes s’étaient écoulées au moment où Elliot Anderson s’est bien tourné avant de forcer Sam Johnstone à son premier arrêt.

Johnstone a été renvoyé anxieusement vers sa ligne par le coup franc rapide de Jonjo Shelvey à la 33e minute et a été soulagé de voir le ballon tomber juste à côté.

Le gardien du palais était de nouveau en action quelques secondes après le redémarrage, bloquant la tentative de Wood à son poteau proche après que l’attaquant eut couru sur la passe arrière sous-touchée de Tomkins, mais Pope était heureux de voir le tir d’Ayew à la 50e minute voler haut et large que les Eagles ont répondu.

Anderson a vu une tête du centre de Saint-Maximin déviée juste à côté et Pope a récupéré en toute sécurité l’effort dévié de Hughes, les deux équipes tentant d’accélérer le rythme.

Dan Burn a jeté un coup d’œil au corner de Matt Targett à la 63e minute au-delà du deuxième poteau alors que Howe préparait un triple remplacement et la cavalerie arrivait trois minutes plus tard lorsque Kieran Trippier, Sven Botman et Bruno Guimaraes remplaçaient Javier Manquillo, Burn et Sean Longstaff, et ils étaient bientôt à suivre par l’informe Miguel Almiron.

L’international paraguayen a eu sa chance à neuf minutes de la fin lorsqu’il a été joué par Trippier, mais Johnstone lui a refusé un huitième but en autant de matchs pour mener l’égalité à une fusillade.

Wood, Trippier et Joelinton ont réussi là où Botman et Guimaraes n’ont pas réussi, mais l’héroïsme de Pope a permis aux Magpies de passer.