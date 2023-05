Newcastle s’est assuré une place en Ligue des champions la saison prochaine pour la première fois depuis 2003 avec un match nul 0-0 contre Leicester, qui n’a eu qu’un seul tir et est au bord de la relégation.

L’équipe d’Eddie Howe a garanti sa place dans le top quatre avec un affichage dominant pour laisser les visiteurs, à deux points de la sécurité, devant gagner le dernier jour de la saison à domicile contre West Ham tout en espérant qu’Everton perde contre Bournemouth et Leeds ne renverse pas. un swing de neuf buts en battant Tottenham pour rester en place.

Newcastle a contrôlé le match mais a été frustré par une combinaison de la défense de Leicester et des boiseries qu’ils ont secouées trois fois sur leur chemin pour marquer 23 tirs et un xG de 2,05 bien que Bruno Guimaraes n’ait pas été renvoyé tôt pour un défi imprudent.

Leicester n’a réussi qu’un seul effort à la 92e minute lorsque Nick Pope a brusquement sauvé de la volée de Timothy Castagne pour leur refuser une victoire cruciale et laisser leur sort de survie hors de leurs mains.

Notes des joueurs : Newcastle : Pope (7), Trippier (8), Schar (7), Botman (7), Burn (7), Anderson (7), Guimarães (7), Longstaff (7), Almiron (7), Wilson (6), Isaac (7). Sous-titres : Gordon (n/a), Saint-Maximin (6), Murphy (6). Leicester : Iversen (8), Thomas (7), Souttar (8), Faes (7), Evans (7), Castagne (7), Ndidi (7), Soumare (6), Tielemans (6), Vardy (5), Iheanacho (5). Sous-titres : Barnes (6), Daka (6), Mendy (n/a), Maddison (6). Joueur du match : Harry Soutar.

Comment Leicester a survécu à l’assaut de Newcastle

Statistiques de match de Newcastle 0-0 Leicester.





Dean Smith a choisi de changer la formation de Leicester pour jouer avec trois à l’arrière, abandonnant notamment James Maddison et Harvey Barnes, dans le but de conserver leur première feuille blanche en 22 matches de championnat.

Newcastle a enregistré 14 tirs au cours de la première période tandis que Leicester s’est à peine aventuré hors de sa moitié de terrain, n’ayant qu’une seule touche dans la surface adverse.

Bruno Guimaraes averti pour un tacle haut | Fallait-il voir rouge ?



Les visiteurs, cependant, estimaient que Guimaraes aurait dû être expulsé à la neuvième minute seulement lorsque les crampons de la botte droite du milieu de terrain ont attrapé le genou de Boubakary Soumare avec un carton jaune et que le VAR a décidé qu’aucune autre sanction n’était nécessaire.

Nouvelles de l’équipe : Newcastle a fait un changement par rapport à sa victoire 4-1 sur Brighton alors que Sean Longstaff est venu remplacer Joe Willock, blessé. Joelinton s’est blessé lors de l’échauffement et a été remplacé par Elliot Anderson.

James Maddison et Harvey Barnes étaient tous deux sur le banc alors que Leicester effectuait trois changements. Ricardo Pereira a également fait place à Kelechi Iheanacho, Harry Souttar et Luke Thomas.

Les meilleures chances de Newcastle sont survenues tard dans la période d’ouverture alors que Callum Wilson a accroché un effort contre un poteau avant de voir sa tête du rebond dégagée de la ligne par Wilfred Ndidi.

Miguel Almiron a volé contre les boiseries deux minutes plus tard, puis Wilson a vu un autre effort de la tête sortir de la cible avec le but béant dans un corner.

‘Je ne sais pas comment cela n’a pas pu entrer!’ – Bruno prend le poste



Smith s’est tourné vers Maddison à la pause, mais les attaques constantes de Newcastle se sont poursuivies avec Iversen repoussant le premier effort d’Isak depuis le bord de la surface.

Leicester a tenu bon pendant plus d’une heure avant de changer de forme pour devenir un défenseur à quatre lorsque Patson Daka et Harvey Barnes ont remplacé Jonny Evans et Jamie Vardy, mais cela n’a toujours rien fait pour arrêter les hôtes. Guimaraes a réussi à frapper un poteau d’un mètre dans un coin avant qu’Iversen ne sauve avec ses jambes de Sean Longstaff.

‘Quelle économie !’ Le pape dément Castagne tardivement



Leicester a finalement commencé à enchaîner quelques passes ensemble tard avant que Castagne ne se connecte avec la croix de Maddison, forçant Pope à une sauvegarde en plongée.

Howe : Nous voulons apporter de l’argenterie ici

Image:

Eddie Howe célèbre que Newcastle s’assure une place en Ligue des champions.





Le patron de Newcastle, Eddie Howe, à Sky Sports : « C’est un grand soulagement, une soirée incroyable de voir les supporters réagir, c’est incroyable. »

Quel était l’objectif de pré-saison ? « Ce n’était certainement pas le top quatre. Il faut toujours espérer et rêver, mais nous ne nous sentions pas prêts pour cela après avoir combattu la relégation. Il s’agissait de consolider et de devenir une meilleure équipe. Et de ne pas flirter avec la relégation. Les gars ont été incroyables, leur mentalité, leur attitude. »

Qu’est-ce que cela signifie pour le recrutement d’été? « Il y a un petit groupe de joueurs que nous pouvons recruter. Nous devons recruter judicieusement, ce que nous avons fait. Ce sera notre fenêtre de transfert la plus difficile. »

Est-ce le point culminant de votre carrière ? « C’est probablement plus reconnaissable dans tout le pays en raison de l’ampleur, mais mon premier défi à Bournemouth pour les maintenir était incroyablement énorme pour moi et le club. C’est à une échelle différente du point de vue des médias et je suis tellement reconnaissant de gérer ici.

« Je veux massivement du succès pour ce club de football. La seule chose difficile est que même si vous sentez que vous avez accompli quelque chose de grand, il n’y a pas de trophée. Nous voulons apporter de l’argenterie ici à l’avenir. »

« Il s’agit beaucoup d’Eddie Howe »

Jamie Carragher de Sky Sports sur Eddie Howe :

« Ils ont dépensé de l’argent, mais quand vous regardez cette équipe sur papier, ce n’est pas une équipe parmi les quatre premières, mais elle s’est retrouvée dans les positions de la Ligue des champions. Pour moi, cela concerne beaucoup Eddie Howe.

« Il a été négligé par d’autres clubs pour d’autres emplois. Quand il a perdu son emploi à Bournemouth, je pense que beaucoup de clubs l’ont regardé et Newcastle a saisi sa chance.

« Je pense que beaucoup de gens pensaient qu’Eddie Howe serait le gars qui leur permettrait de traverser une année et qu’ils auraient ensuite besoin de quelqu’un d’autre pour les faire entrer en Ligue des champions et gagner l’argenterie.

« Il parle de gagner de l’argenterie et nous le croyons tous à cause du travail qu’il a fait cette saison. Il a fait l’un des meilleurs travaux de la Premier League. »

Neville : Newcastle doit garder ses valeurs

Gary Neville de Sky Sports sur Eddie Howe :

« J’aime ce qu’ils ont fait en général de différentes manières, nous avons vu de nombreux nouveaux propriétaires différents entrer dans des clubs et nommer des managers plus à la mode, acheter des joueurs plus à la mode.

« J’aime vraiment les joueurs de Newcastle, j’aime Eddie Howe, j’aime le travail qu’ils ont fait et j’espère qu’ils pourront maintenir cette humilité alors qu’ils essaient de progresser en Ligue des champions.

« J’espère qu’ils ne s’éloigneront pas de ces principes et valeurs qu’ils ont, c’est vraiment important qu’ils gardent ça.

« Cela convient à la communauté de Newcastle, aux fans là-haut. Ils veulent une équipe sur laquelle ils peuvent compter, je ne pense pas qu’ils veulent que les gens viennent pour les deux dernières années d’un contrat. »

Statistiques de Fantasy Premier League

Statistiques Newcastle vs Leicester FPL Buts Aucun Aides Aucun Points bonus Trippier (3pts), Iversen, Burn, Botman (2pts)

Et après?

Le dernier jour de la saison de Premier League aura lieu le 28 mai et chaque match débutera à 16h30. Les temps forts des matchs gratuits seront publiés à travers Sky Sports’ plates-formes numériques peu de temps après à temps plein.

Newcastle se rend à Chelsea le dernier jour de sa saison tandis que Leicester accueille West Ham.

Statistiques Opta: Newcastle continue les problèmes de menuiserie