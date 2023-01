Newcastle 0 – 0 Leeds

La série de six victoires de Newcastle en Premier League a pris fin le soir du Nouvel An alors qu’ils étaient tenus à un match nul 0-0 par Leeds, manquant la chance de prendre la deuxième place du tableau en 2023.

Les Magpies n’ont pas pu capitaliser après que Manchester City a également fait match nul avec Everton, mais restent troisièmes de la Premier League avec 34 points – deux derrière l’équipe de Pep Guardiola – à l’approche de la nouvelle année.

Le match s’est joué dans des circonstances difficiles alors que la pluie s’abattait sur St James ‘Park et était parfois ardente, mais un Newcastle dominant n’a pas pu trouver un moyen de dépasser une défense obstinée de Leeds, qui a gardé sa première feuille blanche en huit matches de championnat.

Illan Meslier a également effectué de beaux arrêts, excluant Chris Wood et Fabian Schar à plusieurs reprises, tandis que Sean Longstaff et Joelinton étaient parmi les joueurs à tirer large alors que Newcastle a accumulé 16 tirs et un xG de 2,11.

Ils se sentiront peut-être lésés de ne pas avoir reçu de penalty en fin de première mi-temps après le défi maladroit de Tyler Adams sur Schar. Les tensions ont également débordé tard alors que les frustrations de Newcastle sont apparues au premier plan, mais Leeds a tenu bon pour un point impressionnant.

Image:

Newcastle a été tenu en échec 0-0 contre Leeds le soir du Nouvel An





L’équipe de Jesse Marsch terminera l’année à la 14e place avec 16 points, trois au-dessus des places de relégation, et l’entraîneur-chef de Leeds était ravi de la performance de son équipe.

“Nous avons très bien défendu, en particulier sur coups de pied arrêtés, car en seconde période, ils ont avancé des balles presque à chaque fois qu’ils en avaient l’occasion”, a-t-il déclaré.

“Notre mentalité pour obtenir la feuille blanche était fantastique et ensuite exécuter ce que nous voulions sur coups de pied arrêtés, nous l’avons très bien géré. Illan Meslier a également eu une grosse journée.”

Comment Leeds a frustré Newcastle

Il y avait un hommage touchant à Pelé de Bruno Guimaraes avant le coup d’envoi. Le milieu de terrain portait un maillot du Brésil avec « Pelé » dans le dos alors que les joueurs se rassemblaient autour du cercle central pour une minute d’applaudissements en souvenir de la légende du football.

C’était aussi un début de bout en bout dans un parc St James balayé par le vent. Newcastle a cependant créé les meilleures ouvertures, Wood étant incapable de capitaliser après avoir contourné Meslier avant que Joelinton ne tire également directement sur le gardien de Leeds.

Mais Newcastle a rapidement commencé à dominer avec le coup de pied arrêté de Kieran Trippier causant de vrais problèmes à Leeds. Deux corners ont vu Schar envoyer une tête libre large, avec Dan Burn et Miguel Almiron en forme également incapables de convertir. Sven Botman a ensuite forcé Meslier à sauver un coup franc de Trippier.

Nouvelles de l’équipe Newcastle a nommé le même XI qui a battu Leicester 3-0 le lendemain de Noël. Callum Wilson est revenu sur le banc des remplaçants après que la maladie l’ait exclu du match précédent.

Leeds a effectué trois changements après avoir perdu 3-1 contre Man City. Luke Ayling, Jack Harrison et Tyler Adams étaient de retour dans le XI. Rasmus Kristensen, Sam Greenwood et Marc Roca sont tombés sur le banc.

Crysencio Summerville a également été nommé parmi les remplaçants, mais le match est arrivé trop tôt pour Patrick Bamford, qui est resté en dehors de l’équipe de la journée.

Newcastle se demandera pourquoi ils n’ont pas reçu de penalty en première mi-temps. Schar a mené la contre-attaque, avant d’être victime d’une faute à l’intérieur de la surface par Adams. Cependant, bien qu’il y ait un cas à répondre au défi maladroit, VAR n’a pas examiné l’incident.

La seconde mi-temps était digne d’un feu d’artifice du Nouvel An, et les deux gardiens de but ont travaillé dès le début. Le coup franc de Trippier a été renversé par Botman à Wood, mais Meslier a été rapidement éliminé pour éloigner le ballon des pieds de l’attaquant. À l’autre bout, Nick Pope a plongé pour empêcher l’effort de curling de Rodrigo.

Meslier a de nouveau refusé Schar alors qu’une autre tête facile était repoussée par le gardien de but de Leeds. Longstaff a eu une chance glorieuse peu de temps après avec seulement Meslier à battre à bout portant, mais il a envoyé son tir.

Notes des joueurs Newcastle : Pope (6), Trippier (8), Botman (7), Schar (7), Joelinton (7), Wood (6), Almiron (6), Willock (6), Burn (7), Longstaff (6), Guimarães (7). Sous-marins utilisés : Wilson (6), Saint-Maximin (7), Murphy (n/a). Londres : Meslier (8), Ayling (7), Forshaw (7), Koch (6), Cooper (7), Aaronson (6), Harrison (6), Adams (7), Rodrigo (6), Struijk (7), Gnonto (7). Sous-marins utilisés : Roca (6), Klich (6), Summerville (6), Kristensen (6), Geldhardt (n/a). Joueur du match : Illan Meslier.

Avec Newcastle dans l’ascendant, ils ont rapidement présenté Callum Wilson et Allan Saint-Maxmin. Cependant, les chances ont continué à les ignorer – Longstaff et Joelinton ont tous deux flambé à distance alors que la foule locale devenait de plus en plus frustrée.

Il a rapidement débordé sur le terrain dans la dernière minute de quatre supplémentaires. Wilson a contesté un long dégagement de Meslier, poussant le gardien de but au sol. Il y a eu ensuite des affrontements entre les deux groupes de joueurs avant que Wilson et Guimaraes ne soient réservés.

Joueur du match – Illan Meslier

Une autre belle performance du gardien de but de Leeds, qui a joué un rôle clé dans le maintien d’une feuille blanche pour son équipe.

Howe : Nous espérions gagner aujourd’hui

L’entraîneur de Newcastle, Eddie Howe :

“C’était l’un de ces jours pour nous. Nous avions suffisamment d’occasions de gagner le match confortablement, cela ne nous conviendrait tout simplement pas aujourd’hui.

“Dès le début, nous avons eu de très bons moments dans le jeu et vous devez saisir l’une de ces occasions que nous avons créées.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de Newcastle, Eddie Howe, a fait une figure frustrée après un match nul et vierge avec Leeds admettant que son équipe devait “faire mieux” et ne pas se laisser entraîner dans la perte de temps



“C’est un signe du chemin parcouru qu’ils ont perdu du temps et pris des secondes au jeu. De notre point de vue, nous devons faire mieux dans certaines situations. Tout ce qui manquait, c’était l’instinct de tueur devant le but. .

“Nous sommes devenus frustrés par notre jeu et il est devenu petit et fragmenté, mais nous avons quand même produit des occasions jusqu’à la fin. Nous sommes déçus du vestiaire. Nous espérions gagner aujourd’hui.

“Il s’est passé beaucoup de choses dans l’année lorsque vous revenez en arrière 365 jours et repensez à où nous en étions. Les progrès réalisés par les joueurs et tous ceux qui sont liés au club, ce fut une excellente année et nous attendons maintenant avec impatience une autre année à venir. Nous J’espère que nous pourrons continuer sur la lancée que nous avons.”

Marsch : Nous avons résisté à la tempête pour un bon point

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de Leeds, Jesse Marsch, a déclaré que son équipe avait résisté à la tempête pour un bon point contre Newcastle



L’entraîneur-chef de Leeds, Jesse Marsch :

“Nous avons très bien défendu, en particulier sur les coups de pied arrêtés car en seconde mi-temps plus précisément, ils ont mis des balles en avant presque à chaque fois qu’ils en avaient l’occasion.

“Notre mentalité pour obtenir la feuille blanche était fantastique, puis exécuter ce que nous voulions sur coups de pied arrêtés, nous l’avons très bien géré. Illan Meslier a également eu une grosse journée.

“Nous sommes très unis à l’intérieur. C’est un groupe soudé, c’est un groupe qui se soucie du club et de la direction du club.

“Peu importe si les gars sont dans la formation de départ, sortent du banc, tout le monde sait qu’il faut toute notre énergie dans la même direction pour nous donner une chance d’être une bonne équipe dans cette ligue. Je pense qu’il y a une appréciation de la part de les fans de voir une équipe travailleuse et engagée.

“Je pensais qu’en première mi-temps, nous aurions peut-être pu marquer un but et nous étions en fait assez bons. C’était malheureux, peut-être, mais Newcastle a des premières mi-temps incroyables.

“Pour que nous arrivions à la mi-temps 0-0, que nous jouions assez bien et que nous résistions à la tempête en seconde période, j’ai pensé que c’était un bon point.”

Morrison : Un bon point pour Leeds

Clinton Morrison sur Sky Sports News :

“C’est une mauvaise finition de Newcastle, mais si vous allez à St James ‘Park et défendez comme ça, vous le méritez amplement [a point]. Leeds a très bien défendu et ils ont été exceptionnels.

“C’est un bon point pour eux parce que personne ne s’attendait à ce qu’ils obtiennent quoi que ce soit, mais Newcastle se sentira frustré parce qu’ils étaient la meilleure équipe.

“Vous ne pouvez jamais radier Newcastle [for the title race]. Au début de la saison, dirions-nous que Newcastle est là? Aucune chance, donc leurs fans ne penseront probablement pas qu’ils ont une chance, mais cela dépend du type d’activité qu’ils font en janvier.

“Ils seront déçus aujourd’hui, mais vous ne pouvez pas les radier.”

Statistiques FPL – Newcastle 0-0 Leeds

Statistiques FPL: Newcastle vs Leeds Objectifs Aucun Aides Aucun Points bonus Trippier (3), Meslier (2), Cooper (1)

Statistiques Opta – Nouveau match nul et vierge pour Newcastle

Leeds est resté invaincu lors de quatre matches de championnat consécutifs à l’extérieur contre Newcastle pour la première fois (W1 D3).

Newcastle a remporté 41 points à St James ‘Park en 2022 (P18 W12 D5 L1), seuls Liverpool (48) et Man City (44) remportant plus de points en Premier League à domicile cette année civile.

Newcastle a disputé plus de nuls sans but (4) que toute autre équipe de Premier League cette saison.

Newcastle n’a remporté son dernier match de championnat au cours des six dernières années civiles (D5 L1) depuis qu’il a battu Nottingham Forest 3-1 dans le championnat en 2016. Ils ont remporté leur dernier match en tant qu’équipe de haut niveau en 2014 ( 3-2 contre Everton).

Et après?

mardi 3 janvier 19h00



Coup d’envoi 19h45





Le premier match de Newcastle en 2023 aura lieu mardi alors qu’ils se rendront à Arsenal en Premier League, en direct sur Sky Sports; coup d’envoi 19h45. Leeds jouera mercredi alors qu’ils accueillent West Ham à Elland Road; coup d’envoi 19h45.