Newark Patch : Comment publier des événements, des actualités économiques et des petites annonces

NEWARK, NJ — Vous voulez savoir comment soumettre des conseils d’actualité ou publier un événement local/une petite annonce sur Patch Newark ? C’est plus facile que vous ne le pensez!

Chez Patch, nous croyons que les nouvelles et informations locales ont le pouvoir d’unir une communauté. Nous croyons également qu’il est important de donner aux voisins le pouvoir de raconter leurs propres histoires et de s’entraider pour se tenir informés de ce qui se passe au niveau local.

Il existe différentes manières de contacter :

Dans la section Messages des voisins, vous pouvez poser une question, partager une astuce, recommander quelque chose à vos voisins ou démarrer une discussion locale. (Vous pouvez également rédiger un communiqué de presse, une chronique, une lettre à l’éditeur ou une nécrologie plus traditionnelle sous la forme d’un article.)

Sur le calendrier des événements, vous pouvez ajouter vos propres événements à la programmation locale.

Sur le marché des petites annonces, vous pouvez vendre ou donner vos anciens objets ; trouver un logement, des locataires ou des colocataires ; trouver des candidats ou proposer vos services ; et faire d’autres annonces commerciales locales.

Quoi publier où

Messages voisins

Vous souhaitez publier un :

Question sur votre communauté

Astuce concernant quelque chose qui se passe dans le quartier

Recommandation pour une entreprise ou un service local

Opinion sur un problème local

Photo que tu as prise en ville

Autres mises à jour locales rapides

La section Messages des voisins est un forum communautaire et une plateforme sociale conçus pour vous connecter à d’autres voisins, ainsi qu’aux journalistes de Patch, aux responsables locaux, aux organisations à but non lucratif, aux entreprises et aux experts de votre région.

Lorsque vous publiez dans cette section, votre message apparaîtra en haut de la page Messages des voisins. S’il reçoit suffisamment d’attention et d’engagement, il peut également apparaître sur la page d’accueil de votre communauté ou dans un e-mail envoyé aux lecteurs locaux.

Vous pouvez également répondre à tous les autres messages que vous voyez sur Patch, pour répondre aux questions de vos voisins et participer aux discussions locales. Nous encourageons les voisins à se rassembler pour s’entraider à mieux comprendre leur communauté, car les reporters de Patch ne peuvent pas tout capturer et il faut tout un village pour suivre ce qui se passe sur le terrain.

N’oubliez jamais de garder vos messages et réponses locaux, propres, conviviaux et factuels, conformément aux directives de la communauté Patch. Et pour faire de Patch un meilleur endroit pour les voisins, veuillez signaler tout autre message ou réponse qui ne respecte pas ces règles.

Des articles

Vous souhaitez publier un :

communiqué de presse

Chronique ou article d’opinion

Lettre à l’éditeur

Nécrologie

Si vous souhaitez contribuer de manière plus formelle ou traditionnelle, vous avez la possibilité d’effectuer une étape de vérification supplémentaire afin de publier un communiqué de presse, une chronique, un article d’opinion, une lettre à l’éditeur ou une nécrologie sous la forme d’un article.

Lorsque vous publiez un article sur Patch, il sera intitulé « Nouvelles des voisins » et apparaîtra dans la section Messages des voisins de votre communauté d’origine. Si votre éditeur de correctifs local le juge opportun, il peut également choisir de le partager avec les communautés voisines ou de l’inclure dans un e-mail adressé aux lecteurs.

Patch accueille également les contributeurs sélectionnés souhaitant partager leur expertise et rendre compte plus en profondeur de leurs communautés. Pour postuler, envoyez un e-mail à [email protected] avec un lien vers votre profil Patch, quelques exemples de votre travail et quelques phrases expliquant pourquoi vous souhaitez contribuer.

Événements

Vous souhaitez publier un :

Levée de fonds

Vide-grenier

Journée portes ouvertes

Fête ou défilé

Autres activités locales

Ajouter votre événement au calendrier de la communauté Patch est un excellent moyen d’augmenter la fréquentation et d’informer les voisins des événements amusants qui se déroulent près de chez eux. Si le sujet sur lequel vous publiez a une date et une heure, il doit toujours être publié en tant qu’événement.

Une fois publié, votre événement apparaîtra dans la section principale du calendrier de votre communauté, et parfois dans d’autres sections d’aperçu d’événement dans Patch et dans les e-mails adressés aux lecteurs.

Pour booster votre annonce et lui donner une visibilité supplémentaire, vous pouvez également payer pour la promouvoir en tant que « En vedette » dans toute la région. (De plus, votre argent contribuera à soutenir davantage de journalisme local dans les communautés qui vous tiennent à cœur !)

Petites annonces

Vous souhaitez publier sur :

Animaux ou autres objets perdus et trouvés

Logement (recherche ou offre)

Concerts et services (recherche ou offre)

Articles à vendre

Des trucs gratuits dont vous voulez vous débarrasser

Annonce concernant votre entreprise ou votre organisation

La section Petites annonces sert de marché local où vous pouvez vendre ou donner vos affaires, chercher du travail, trouver des colocataires ou des locataires et faire d’autres annonces commerciales locales.

Une fois publiée, votre petite annonce apparaîtra dans la section principale des petites annonces de votre communauté, et parfois dans d’autres sections d’aperçu de Patch et dans les e-mails adressés aux lecteurs. Les parties intéressées peuvent utiliser un formulaire de contact qui apparaîtra dans votre message pour vous envoyer directement un e-mail concernant votre offre.

Pour booster votre annonce et lui donner une visibilité supplémentaire, vous pouvez également payer pour la promouvoir comme « en vedette » dans toute la région.

Vous avez encore des questions sur la publication sur Patch ? Apprenez-en davantage dans notre section FAQ ou contactez notre équipe d’assistance à tout moment à [email protected].

COMMENT SOUMETTRE DES CONSEILS D’ACTUALITÉS LOCALES ET DES COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Des conseils d’actualité et des communiqués de presse peuvent également être envoyés à votre éditeur de correctifs local. Envoyez tous les conseils/communiqués pour Newark, NJ à [email protected].

Inclure de petites pièces jointes est une bonne chose, mais VEUILLEZ inclure toutes les informations importantes directement dans le corps de votre e-mail (afin qu’il puisse être facilement « coupé-collé »). Formatez le communiqué de presse comme n’importe quel article d’actualité « normal » que vous voyez sur votre patch local.

Incluez une seule photo ou image de haute qualité (le format préféré est un .jpg). Dites-nous à qui nous devrions créditer la photo (vous devez détenir les droits ou avoir la permission de l’utiliser pour un article d’actualité).

En raison du volume élevé de soumissions, il n’est pas toujours possible de publier tous les communiqués ou de répondre individuellement… mais nous faisons de notre mieux !

Bienvenue à bord, Patcher. Nous sommes impatients de voir ce que vous avez à dire !