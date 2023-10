NEW400 d’Eureka : un aspirateur eau et poussière facile à utiliser pour moins de 200 $

Nettoyer les sols de la cuisine et de la salle de bain est l’une des tâches les plus détestées à la maison. Entre les déversements collants, les cheveux, la poussière et les poils d’animaux, il est difficile de trouver un nettoyant capable de tout faire. Cela signifie que vous devrez probablement nettoyer deux fois : en passant d’abord sur les sols avec un aspirateur, puis avec une vadrouille.

Et puis, une fois les sols terminés, il vous reste encore à nettoyer et désinfecter votre vadrouille. Dans l’ensemble, c’est un travail sale et chronophage et il n’est pas surprenant que nous le reportions à plus tard.

C’est pourquoi le nouveau combiné aspirateur et vadrouille d’Eureka, le NEW400, a attiré notre attention. Il s’agit d’un nettoyant en une étape pour tous les types de sols durs, y compris le carrelage et le marbre, doté d’une multitude d’excellentes fonctionnalités permettant de s’attaquer aux sols rapidement, facilement et sans tracas.

Si vous n’avez jamais entendu le nom Eureka auparavant, la marque a une histoire de plus de 100 ans dans la conception et la construction de technologies de nettoyage des sols. Le NEW400 est l’un de ses derniers lancements.

Allumez le NEW400 et son système de traction automatique passe à la vitesse supérieure, tirant la machine vers l’avant pour qu’il vous suffise de la diriger. Tandis que la brosse roulante à l’avant tourne jusqu’à 600 tours par minute et nettoie avec de l’eau courante propre, la puissante aspiration du NEW400 fonctionne pour ramasser les débris et aspirer les liquides dans le réservoir d’eau sale de l’aspirateur.

Eurêka

Il a un taux de récupération d’eau de 90 %, ce qui signifie qu’il ne laissera pas vos sols mouillés après le nettoyage.

Ensuite, lorsque vous connecterez le NEW400, il se nettoiera en quatre étapes : rincer le tube et la brosse à l’eau propre, brosser le rouleau, gratter la saleté et les cheveux, et enfin renvoyer l’eau usée dans le bac sale. réservoir. Il ne vous reste plus qu’à vider le réservoir d’eau sale et le tour est joué.

Eurêka

Mais ce n’est pas tout. Voici quelques-unes de ses meilleures caractéristiques :

Les grands réservoirs d’eau signifient un nettoyage plus long : le NEW400 dispose d’un réservoir d’eau propre de 600 ml et d’un réservoir d’eau sale de 400 ml. Lorsqu’il est temps de changer l’eau, les réservoirs sont faciles à retirer. Appuyez simplement sur le bouton et sortez-les.

Rappel du réservoir d’eau sale plein : la machine s’arrêtera automatiquement lorsque le réservoir d’eau sale est plein, de sorte qu’elle ne nettoie jamais moins que son meilleur.

Durée de fonctionnement de 20 à 30 minutes, selon le réglage de puissance.

Machine légère : Pesant seulement 8,7 lb, le NEW400 est facile à manœuvrer et léger à transporter dans les escaliers.

Pause automatique : Si vous souhaitez vous arrêter un instant pendant que vous nettoyez, il n’est pas nécessaire d’éteindre la machine. Tenez-le simplement debout et il s’arrêtera jusqu’à ce que vous soyez prêt à reprendre.

Poignée ergonomique pour un nettoyage confortable.

Contrairement à certains concurrents, qui ne peuvent être utilisés qu’avec de l’eau, le NEW400 peut être utilisé avec l’agent stérilisant fourni pour des sols plus propres et sans danger pour les enfants, même dans les maisons avec des animaux domestiques.

Réduction complète du bruit de la machine pour un nettoyage plus silencieux.

Le NEW400 est livré avec sa propre station de chargement et son support d’accessoires, qui peuvent stocker sa brosse de nettoyage et sa solution.

Mieux encore, même si le NEW400 possède toutes les mêmes fonctionnalités – ou meilleures – que ses concurrents, il offre un bien meilleur rapport qualité-prix. Il est disponible sur Amazon pour 199,99 $. Ne le manquez pas.

Achetez le vôtre maintenant

Eurêka

Aspirateurs