Les All Blacks ont remporté la Coupe du monde de rugby à trois reprises

Le rugby néo-zélandais est sur le point de débattre de l’opportunité de vendre une participation dans la valeur commerciale des All Blacks à des investisseurs américains lors de sa réunion annuelle plus tard cette semaine.

Les 26 syndicats provinciaux néo-zélandais voteront sur une recommandation de New Zealand Rugby selon laquelle ils devraient regrouper leurs intérêts commerciaux dans une nouvelle entité et vendre une participation de 12,5% dans cette dernière à Silver Lake Partners, basée en Californie, pour 279 millions de dollars (environ 200 millions de livres sterling).

Si la recommandation est adoptée, ce sera la première fois en plus de 115 ans que les All Blacks ne seront pas entièrement détenues par des Néo-Zélandais.

Les responsables du rugby affirment que la vente garantirait sa viabilité financière future après que ses finances aient été affectées l’année dernière par la pandémie de coronavirus.

Dans les documents qui seront présentés à l’assemblée annuelle, NZR propose de transférer ses actifs commerciaux à une nouvelle société appelée Commercial LP et de transférer 43,75 millions de dollars néo-zélandais (31,5 millions de dollars) du prix de vente à cette entité en tant que capital d’exploitation.

Un montant supplémentaire de 39 millions de dollars néo-zélandais (28 millions de dollars) sera distribué aux parties prenantes, principalement les syndicats provinciaux, qui sont également à court d’argent après la saison perturbée de l’année dernière.

NZR a déclaré qu’il établirait également un fonds hérité pour des initiatives stratégiques à plus long terme afin d’assurer la durabilité de tous les niveaux de rugby en Nouvelle-Zélande.

Silver Lake Partners a été lancé en 1999 et s’est principalement concentré sur les investissements dans le secteur de la technologie avec des participations dans des sociétés telles qu’Airbnb, Twitter et Dell Technologies.

Elle détient également une participation dans City Football Group, qui possède Manchester City et qu’elle répertorie dans son secteur vertical de l’industrie du contenu et du divertissement.

La NZR s’est lancée dans une tournée nationale pour vendre l’accord de Silver Lake aux syndicats provinciaux, le concept étant confronté au rejet des joueurs qui ont cherché à obtenir l’assurance que d’importants symboles traditionnels et culturels tels que la fougère argentée et le haka All Blacks ne seront pas vendus. et commercialisé.

Les All Blacks ont remporté la Coupe du monde de rugby à trois reprises et ont également été finalistes en 1995.

La récente et ratée Super League du football européen a également provoqué un tremblement d’inquiétude chez certains fans de rugby néo-zélandais.

Ces fans craignent les attitudes des propriétaires montrées dans la tentative d’établir que la Super League a montré une apparente indifférence à l’histoire et à l’attachement étroit des fans aux clubs, ce qui pourrait également se refléter dans l’accord de rugby.

Les opposants disent que les investisseurs américains ne seront probablement pas intéressés par le niveau de base du sport national néo-zélandais et qu’ils feront probablement pression pour que les All Blacks jouent plus de matches sur des marchés de grande valeur à l’étranger.

Silver Lake cherchera à accroître la valeur de son investissement en élargissant la base de fans des All Blacks à travers le monde, mais aussi en augmentant les revenus des flux de revenus actuels tels que les offres de diffusion, la vente de billets et la marchandise.