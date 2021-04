L’accord avec la société américaine de capital-investissement Silver Lake inclut les All Blacks

Les 26 syndicats provinciaux de Nouvelle-Zélande ont approuvé à l’unanimité la vente d’une participation de 12,5 pour cent dans la branche commerciale de New Zealand Rugby (NZR), y compris les All Blacks, à la société de capital-investissement américaine Silver Lake.

L’accord de 387,5 millions de dollars néo-zélandais (202 millions de livres sterling), qui valorise les droits commerciaux de NZR à 2,23 milliards de dollars (1,6 milliard de livres sterling), doit encore être approuvé par l’Association des joueurs de rugby de Nouvelle-Zélande (NZRPA), qui a exprimé des réserves sur l’accord.

L’accord sur le capital signifierait que pour la première fois en plus de 115 ans, les All Blacks ne seraient pas entièrement détenues par des Néo-Zélandais.

« Nous sommes ravis que nos syndicats provinciaux … aient reconnu l’importance du capital-investissement pour générer des revenus commerciaux et permettre des investissements pour garantir que le rugby prospère et survit dans le futur », a déclaré le président sortant de NZR, Brent Impey.

« Le vote d’aujourd’hui pour Silver Lake représente une opportunité de transformation pour notre jeu que nous devons saisir. »

NZR, qui a également annoncé une perte d’exploitation de 18,7 millions de dollars néo-zélandais (9,8 millions de livres sterling) lors de l’assemblée générale annuelle de jeudi, a promis au rugby de base une aubaine en espèces si l’accord de Silver Lake était conclu.

La NZRPA, soutenue par le capitaine des All Blacks Sam Cane, avait écrit à NZR en janvier pour lui dire qu’elle bloquerait la vente, invoquant des inquiétudes concernant une perte de contrôle et le risque d ‘ »appropriation culturelle illicite », selon les médias néo-zélandais.

Le directeur général de la NZRPA, Rob Nichol, a déclaré jeudi que le syndicat avait suspendu les négociations avec la NZR « pendant quelques semaines ».

«Entre nous, nous devons résoudre ce que le collectif [agreement] aura l’air au-delà de cette année afin que les joueurs répondent à la demande de NZR d’approuver la transaction proposée à Silver Lake », at-il déclaré.

Impey a déclaré qu’il était décevant que le syndicat des joueurs n’ait pas consenti à l’accord.

Le capitaine néo-zélandais Sam Cane fait partie de ceux qui ont exprimé des inquiétudes au sujet de l’accord

« Le jeu doit changer, et l’injection de capitaux de Silver Lakes nous permettrait de repenser le rugby et d’investir dans les domaines du jeu communautaire qui en ont le plus besoin », a-t-il ajouté.

« Les joueurs sont une partie essentielle de ce voyage … Nous espérons que la NZRPA se rendra compte de l’importance de l’opportunité qui nous attend et continuera à travailler pour un accord dans les semaines à venir. »

Silver Lake, investit principalement dans des entreprises technologiques et détient plus de 79 milliards de dollars (57 milliards de livres sterling) d’actifs sous gestion.

En 2019, il a payé 500 millions de dollars sur une participation de 10% dans le City Football Group, qui possède Manchester City et d’autres équipes dans le monde.