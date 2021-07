New York’s Broadway, Metropolitan Opera, Carnegie Hall exigeront des vaccins

Une vue extérieure du Palace Theatre lors de la soirée d’ouverture de « West Side Story » à Broadway au Palace Theatre le 19 mars 2009 à New York.

Si vous souhaitez assister à un spectacle en direct à New York, préparez-vous à montrer la preuve que vous avez bien reçu vos clichés Covid.

La Broadway League a annoncé vendredi que les propriétaires et exploitants des 41 théâtres de Broadway à New York exigeront que les membres du public, les artistes, l’équipe des coulisses et le personnel du théâtre soient entièrement vaccinés jusqu’en octobre.

Les jeunes enfants ou ceux qui ont des problèmes de santé ou des croyances religieuses qui empêchent les vaccinations peuvent toujours assister à des spectacles s’ils ont la preuve d’un test Covid-19 négatif. Ils auront besoin d’un test PCR effectué dans les 72 heures suivant l’heure de début de la performance ou d’un test d’antigène négatif effectué dans les 6 heures suivant l’heure de début de la performance pour être admis.

« Une politique uniforme dans tous les théâtres de Broadway à New York simplifie les choses pour notre public et devrait donner encore plus de confiance à nos invités quant au sérieux avec lequel Broadway prend la sécurité du public au sérieux », a déclaré Charlotte St. Martin, présidente de la Broadway League.

Le public à l’intérieur du théâtre devra également porter des masques, sauf lorsqu’il mange ou boit dans les zones désignées.

En septembre, la ligue révisera cette politique pour les performances commençant en novembre.

Le Metropolitan Opera exigera également que les invités, les artistes, l’orchestre, le chœur et le personnel présentent une preuve de vaccination, mais les masques faciaux seront facultatifs. L’opéra interdira aux enfants de moins de 12 ans d’assister aux représentations.

« La politique du Met dit que les masques seront facultatifs, cela pourrait changer en fonction de la situation sanitaire prévalente à l’époque. De plus, contrairement à Broadway, nous n’autoriserons absolument aucune exception à la politique de vaccination uniquement », a déclaré une porte-parole du Metropolitan Opera dans un email.

Les invités devront présenter une preuve de vaccination au moment de leur entrée dans le théâtre et ils doivent être entièrement vaccinés avec un vaccin autorisé par la FDA ou l’OMS. Cela signifie que les invités doivent attendre au moins deux semaines après leurs derniers clichés pour assister à une représentation.

Le New York Times signalé que Carnegie Hall exigera également une preuve de vaccination et interdira aux enfants de moins de 12 ans d’assister aux spectacles. Les jeunes enfants ne sont pas encore éligibles au vaccin Covid.

Carnegie Hall n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Les nouvelles exigences surviennent alors que la variante delta se propage rapidement à travers le pays, en particulier dans les zones à faible taux de vaccination. Mardi, les Centers for Disease Control and Prevention ont publié de nouvelles directives encourageant les gens à recommencer à porter des masques dans les régions du pays où le nombre de cas augmente, même s’ils ont été vaccinés. Il s’agissait d’un renversement de la politique antérieure de l’agence.

Le CDC avertit que la variante delta est aussi contagieuse que la varicelle et pourrait rendre les gens plus malades que le Covid original.

Broadway commencera à rouvrir ses portes au public à pleine capacité le 14 septembre, après avoir été fermée depuis mars 2020. La ville de New York a perdu des milliards de dollars en tourisme alors que les représentations en direct ont été interrompues à Broadway, au Lincoln Center et au Carnegie Hall.

L’industrie a reçu une aide du gouvernement via un programme appelé Shuttered Venue Operators Grant, qui a alloué 16,2 milliards de dollars pour aider à maintenir en vie l’industrie du divertissement dans tout le pays jusqu’à ce que les performances puissent revenir à la normale en toute sécurité.

L’augmentation des cas de Covid due à la variante delta intervient à un moment précaire pour l’industrie, qui a investi pour réembaucher des artistes et d’autres travailleurs en vue du redémarrage des représentations.