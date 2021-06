New Yorker obtient une plus grande expérience « immersive » de Van Gogh avec IA

Une exposition massive et immersive célébrant l’artiste Vincent van Gogh s’est appuyée sur des talents de Broadway pour un petit éblouissement lors de sa visite à New York. Les producteurs de « Immersive Van Gogh » ont fait appel au scénographe David Korins, nominé aux Tony et lauréat d’un Emmy, pour obtenir une aide créative après avoir obtenu un lieu époustouflant de 70 000 pieds carrés pour leur exposition dans le Lower Manhattan, de loin le plus grand espace de l’exposition a atterri.

« Ils voulaient quelque chose de plus grand, de plus sophistiqué, de plus profond », a déclaré Korins, qui a conçu des décors pour « Hamilton » et « Dear Evan Hansen » et est un fan de longue date de Van Gogh. « Je voulais vraiment essayer de trouver un moyen d’aider les gens en 2021 à le voir davantage comme un humain. »

Korins a ajouté une installation au plafond qui utilise près de 8 000 pinceaux pour reproduire de manière passionnante « La nuit étoilée », une station qui utilise l’intelligence artificielle pour donner aux visiteurs une lettre personnalisée de Van Gogh, une chance de co-créer une œuvre avec lui sur leur téléphone, et des cabines qui explorent la synesthésie de l’artiste.

Corey Ross, le producteur principal de « Immersive Van Gogh », a déclaré que la série se penchait sur tous les endroits où elle atterrissait et que New York était le plus grand défi de toutes les villes visitées.

« La question était, vraiment, comment amenons-nous l’essence de New York? » il a dit. «Et bien sûr, David Korins est quelqu’un dont j’aime le travail et c’est le meilleur gars. Il a donc été le premier à appeler.

Certains éléments du travail de Korins devraient être ajoutés aux prochaines visites dans d’autres villes. L’exposition a déjà été présentée à San Francisco, Chicago, Toronto et Paris et prévoit de s’étendre à plus d’une douzaine de villes en Amérique du Nord, dont Los Angeles, Dallas, Denver, Las Vegas, Minneapolis et Pittsburgh.

Le cœur du spectacle est le même dans chaque ville – un film numérique de 38 minutes projeté à travers l’espace imposant qui tisse dynamiquement et élégamment des images des peintures de Van Gogh sur les murs et au sol sur une bande-son de douce musique électronique et de piano éthéré. Ces parties ont été conçues par Massimiliano Siccardi, avec une musique originale de Luca Longobardi.

L’arrivée du spectacle à New York survient alors que la ville sort d’un verrouillage qui a fermé les événements culturels et les foules d’art. « J’ai l’impression que c’est une énorme et lumineuse lueur d’espoir pour les arts à New York », a déclaré Korins.

Tous les visiteurs doivent porter des masques et des signaux de distanciation sociale sont saupoudrés tout au long de l’exposition. Korins s’est assuré que rien n’avait besoin d’être touché, peut-être à l’exception des téléphones portables des visiteurs. Il a dit qu’il était normal que Van Gogh soit souvent isolé : « C’est un artiste parfait et c’est le moment idéal parce que nous avons tous lutté contre l’isolement. »

Il y a eu récemment une explosion d’intérêt renouvelé pour l’artiste post-impressionniste néerlandais, et « Immersive Van Gogh » n’est qu’une des nombreuses expositions itinérantes qui associent son travail à la technologie. Il y a même un rival à New York à quelques kilomètres de là, « Van Gogh: The Immersive Experience ».

Les producteurs de « Immersive Van Gogh » à New York avaient tellement d’espace – l’emplacement sur Pier 36 abritait autrefois 25 terrains de basket – qu’ils ont conçu trois galeries, chacune plus grande que la suivante, dans lesquelles les téléspectateurs peuvent se promener ou s’asseoir. bancs et regarder le travail de Van Gogh flotter.

Korins a ajouté aux galeries plusieurs grandes sculptures en miroir – certaines courbes, d’autres droites – qui reflètent et réfractent les images numériques. Le visiteur est également accueilli à l’entrée par l’un des derniers autoportraits de Van Gogh agrandi pour se rendre compte de la nuance et des coups de pinceau du maître.

Korins espère que les visiteurs pourront repartir avec plus de connaissances sur Van Gogh que le simple fait qu’il était l’artiste qui s’est coupé l’oreille et a peint « La nuit étoilée ». Korins rappelle aux gens que Van Gogh était un pauvre qui n’a vendu qu’un seul tableau dans sa vie. « Il a fait tellement d’autoportraits parce qu’il n’avait pas d’argent pour payer les modèles », a déclaré Korins. « Il a peint des tournesols parce qu’ils étaient libres.

L’un des ajouts les plus remarquables tente de plonger les téléspectateurs dans l’esprit de Van Gogh, qui avait une forme de synesthésie appelée chromesthésie dans laquelle il était capable d’entendre la couleur et de voir le son. Le public parcourt 10 cabines basées sur les couleurs les plus souvent utilisées dans ses peintures et obtient une expérience lumineuse et sonore qui imite la façon dont les personnes atteintes de chromesthésie réagissent à certaines couleurs.

« Cette condition est maintenant considérée comme un cadeau », a déclaré Korins. «Mais il a été complètement incompris. Et voici donc un moyen par lequel vous pouvez en quelque sorte entrer dans l’expérience.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici