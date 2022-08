New York Yankees, un fonds soutenu par LeBron James investit dans l’AC Milan

Les Yankees de New York et le fonds Main Street Advisors basé à Los Angeles, dont LeBron James, investissent dans l’AC Milan aux côtés de RedBird Capital Partners, qui est sur le point de conclure un accord pour racheter le champion italien pour 1,2 milliard d’euros (1,2 milliard de dollars), selon le Financial Times. rapporté mardi.

Gerry Cardinale, le fondateur et associé directeur de RedBird, a annoncé en juin un accord préliminaire pour acheter Milan à sa compatriote américaine Elliott Management, la clôture étant prévue en septembre.

Les responsables proches de RedBird n’ont pas voulu commenter le dernier rapport lorsqu’ils ont été contactés par l’Associated Press, mais ont déclaré qu’une annonce serait faite dans les prochains jours.

Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat car l’accord final n’a pas encore été annoncé. Milan, septuple champion d’Europe, vient de remporter son premier titre italien en 11 ans.

Les Yankees, 27 fois champions de la Série mondiale, sont déjà impliqués dans le football en tant que copropriétaires avec le Manchester City of New York City FC dans la Major League Soccer.

Le New York City FC joue certains de ses matchs à domicile au Yankee Stadium.

LeBron James serait un investisseur passif dans l’AC Milan via le fonds, selon le Financial Times. Le crédit photo doit se lire ANDREW YATES/AFP/Getty Images)

Main Street Advisors, le fonds soutenu par James, compte également le rappeur Drake parmi ses partenaires, ainsi que le club anglais de Premier League Liverpool et les Boston Red Sox.

James et Drake seront des investisseurs passifs à Milan via le fonds et n’ont pas pris de participations directes, a rapporté le journal.

RedBird détient également une participation dans Fenway Sports Group, qui possède Liverpool et les Red Sox.

Les règles de la Ligue des champions interdisent que deux clubs de la compétition appartiennent au même propriétaire afin de protéger l’intégrité des matchs sur le terrain.

L’UEFA devra probablement porter un jugement sur l’étendue de l’influence de RedBird sur la prise de décision à Liverpool. RedBird devrait devenir le quatrième propriétaire de Milan en cinq ans.

Elliott est propriétaire de Milan depuis 2018 après que l’ancien propriétaire chinois du club n’a pas remboursé une partie d’un prêt.

L’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi a contrôlé Milan pendant plus de 30 ans avant de revendre au groupe chinois en 2017.

L’Inter Milan, l’AS Roma, la Fiorentina et Bologne font partie des autres équipes étrangères de la Serie A.

Après avoir échoué à se qualifier pour la compétition d’élite européenne pendant sept années consécutives – qui comprenait une interdiction d’un an de l’UEFA pour avoir enfreint les règles de surveillance financière – Milan joue en Ligue des champions pour une deuxième saison consécutive.

Cela peut rapporter au club environ 100 millions d’euros (100 millions de dollars) en prix de l’UEFA et aider à restaurer la marque mondiale du club.

L’équipe de Milan comprend Zlatan Ibrahimovic, 40 ans, et son coéquipier Olivier Giroud.