New York veut effacer la dette médicale d’un demi-million de New-Yorkais

La ville de New York va racheter des millions de dollars de dettes médicales et les effacer dans le cadre d’un programme qui, espèrent les autorités, aidera à terme jusqu’à 500 000 New-Yorkais.

Le maire Eric Adams a annoncé lundi que la ville investirait 18 millions de dollars dans un partenariat avec une organisation à but non lucratif qui rachète les dettes médicales impayées des hôpitaux à des prix très réduits, puis les efface. Les systèmes hospitaliers et les acheteurs de dettes commerciales sont souvent disposés à vendre des dettes médicales à des prix très réduits, et les 18 millions de dollars pourraient effacer plus de 2 milliards de dollars de factures médicales impayées, ont déclaré les responsables de la ville.

« Jusqu’à un demi-million de New-Yorkais verront leur dette médicale effacée grâce à ce programme qui changera leur vie – la plus grande initiative municipale de ce type dans le pays », a déclaré le maire Adams.

Daniel Lempert, porte-parole de l’organisation à but non lucratif RIP Medical Debt, a déclaré que le groupe avait entamé des discussions avec les hôpitaux de la ville de New York pour examiner leurs livres afin d’identifier les patients éligibles à un allégement de la dette. Pour décider quelles dettes acheter, le groupe recherche des patients dont les factures médicales impayées représentent au moins 5 % du revenu annuel de leur ménage ou des patients appartenant à des ménages dont le revenu est inférieur à quatre fois le seuil de pauvreté fédéral – ce qui est de 31 200 $ pour une famille de quatre personnes.