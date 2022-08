New York va restreindre le port d’armes après la décision de la Cour suprême

NEW YORK (AP) – Au milieu des lumières vives et des panneaux d’affichage électroniques de Times Square à New York, les autorités de la ville affichent de nouveaux panneaux proclamant le carrefour animé une «zone sans armes».

L’attraction touristique tentaculaire de Manhattan est l’un des dizaines d’endroits «sensibles» – y compris des parcs, des églises et des théâtres – qui seront interdits aux armes à feu en vertu d’une nouvelle loi radicale de l’État qui entrera en vigueur jeudi. La mesure, adoptée après une décision de la Cour suprême des États-Unis en juin, a élargi les droits des armes à feu, établit également des normes strictes pour la délivrance de permis de port dissimulés.

New York fait partie d’une demi-douzaine d’États dont les dispositions clés de ses lois sur les armes à feu ont été invalidées par la Haute Cour en raison de l’obligation pour les demandeurs de prouver qu’ils avaient une «bonne cause» pour un permis. La gouverneure Kathy Hochul a déclaré vendredi qu’elle et ses collègues démocrates à l’Assemblée législative de l’État avaient pris des mesures la semaine prochaine parce que la décision “a détruit la capacité d’un gouverneur à protéger ses citoyens contre les personnes qui portent des armes dissimulées où qu’elles choisissent”.

La loi rapidement adoptée, cependant, a semé la confusion et des contestations judiciaires de la part des propriétaires d’armes à feu qui affirment qu’elle limite de manière inappropriée leurs droits constitutionnels.

«Ils semblent être conçus moins pour lutter contre la violence armée et plus simplement pour empêcher les gens de se procurer des armes à feu – même si ces personnes sont des citoyens honnêtes et respectueux des lois, qui, selon la Cour suprême, ont le droit de les avoir», a déclaré Jonathan Corbett. , un avocat de Brooklyn et demandeur de permis qui est l’une des nombreuses personnes qui contestent la loi devant les tribunaux.

En vertu de la loi, les candidats à un permis de transport dissimulé devront suivre 16 heures de formation en classe et deux heures d’exercices de tir réel. Il serait interdit aux citoyens ordinaires d’apporter des armes à feu dans les écoles, les églises, les métros, les théâtres et les parcs d’attractions, entre autres lieux jugés “sensibles” par les autorités.

Les candidats devront également fournir une liste de comptes de médias sociaux au cours des trois dernières années dans le cadre d’un examen du «caractère et de la conduite». L’exigence a été ajoutée parce que les tireurs ont parfois largué des indices de violence en ligne avant d’ouvrir le feu sur des personnes.

Les shérifs de certains comtés du nord de l’État ont déclaré que le travail supplémentaire de leurs enquêteurs pourrait s’ajouter aux arriérés existants dans le traitement des demandes.

À Rochester, le shérif du comté de Monroe, Todd Baxter, a déclaré qu’il fallait actuellement deux à quatre heures pour effectuer une vérification des antécédents de permis de pistolet sur un candidat “propre”. Il estime que la nouvelle loi ajoutera une à trois heures supplémentaires pour chaque permis. Le comté compte environ 600 permis de pistolet en attente.

“Cela va tout ralentir un peu plus”, a-t-il déclaré.

Dans la vallée de la Mohawk, le shérif du comté de Fulton, Richard C. Giardino, avait des questions sur la manière dont la détective numérique se déroulerait.

«Cela dit trois ans de vos médias sociaux. Nous n’allons pas imprimer trois ans de publications sur les réseaux sociaux par tout le monde. Si vous regardez mon Facebook, j’envoie six ou dix choses par jour », a déclaré le shérif, ancien procureur de district et juge.

La liste des espaces interdits pour le port d’armes à feu a suscité des critiques de la part des défenseurs qui disent qu’elle est si longue qu’il sera difficile pour les personnes titulaires d’un permis de se déplacer en public. Les personnes portant une arme à feu ne pouvaient entrer dans une entreprise privée qu’avec une autorisation, comme un panneau affiché sur la fenêtre.

Giardino a déjà commencé à distribuer des panneaux aux entreprises locales indiquant que les gens peuvent porter des armes à feu légales sur les lieux. Jennifer Elson, propriétaire du Let’s Twist Again Diner à Amsterdam, a déclaré qu’elle avait affiché la pancarte du shérif, ainsi qu’une de ses propres lectures en partie “par notre gouverneur, nous devons publier ces absurdités. Si vous êtes un citoyen respectueux des lois qui a obtenu un permis légal de transport, vous êtes le bienvenu ici.

« Je suis convaincue que les droits constitutionnels de chacun doivent être protégés », a-t-elle déclaré.

Mais à Times Square, visité par environ 50 millions de touristes chaque année, et de nombreux endroits moins fréquentés portant une arme à feu seront illégaux à partir de jeudi.

La présidente du conseil municipal de New York, Adrienne Adams, a déclaré mardi qu’elle attendait avec impatience de voir les autorités agir pour “protéger les New-Yorkais et les visiteurs qui fréquentent Times Square”.

Un procès contestant les dispositions de la loi a fait valoir que les règles rendent difficile pour les titulaires de permis de quitter leur domicile sans enfreindre la loi. Un juge fédéral devrait se prononcer prochainement sur une requête contestant plusieurs dispositions de la loi, qui a été déposée au nom d’un résident de Schenectady titulaire d’un permis de transport.

La décision de la Cour suprême a également conduit à une vague de lois en Californie pour resserrer les règles sur la possession d’armes à feu, y compris une nouvelle loi qui pourrait tenir les marchands d’armes et les fabricants responsables de tout préjudice causé par toute personne qu’ils ont « des motifs raisonnables de croire qu’ils courent un risque substantiel » d’utiliser une arme illégalement.

Plus tôt ce mois-ci, le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, a promulgué une mesure qui obligerait les demandeurs de permis d’armes à feu à subir des entretiens personnels avec une autorité de délivrance des licences.

Le New Jersey exigeait que les gens suivent une formation avant de recevoir un permis et obligerait les nouveaux résidents à enregistrer les armes à feu importées de l’extérieur de l’État.

Hawaï, qui compte le plus faible nombre de morts par arme à feu au pays, évalue toujours ses options. Depuis la décision de la Cour suprême, l’État n’a accordé qu’un seul nouveau permis d’armes à feu.

Bien que New York ne conserve pas de données à l’échelle de l’État sur les demandes de permis de pistolet, il existe des rapports de longues files d’attente au bureau des greffiers du comté et d’autres preuves d’une augmentation des demandes avant l’entrée en vigueur de la loi.

Dans la vallée de la Mohawk, le président du Pine Tree Rifle Club, Paul Catucci, a déclaré que l’intérêt pour les cours de sécurité dispensés par des bénévoles du club avait «explosé» à la fin de l’été.

“J’ai dû en refuser des centaines”, a-t-il déclaré.

___

Maysoon Khan est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Mayson Khan sur Twitter.

___

Hill et Khan ont contribué depuis Albany, New York.

Michael Hill, Maysoon Khan et Bobby Caina Calvan, Associated Press