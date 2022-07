New York va de l’avant avec un plan de péage « tarification de la congestion »

NEW YORK (AP) – New York s’apprête à devenir la première ville américaine à facturer aux automobilistes des frais supplémentaires pour entrer dans ses zones les plus encombrées.

La Metropolitan Transportation Authority a déclaré mercredi qu’une évaluation environnementale longtemps retardée devrait être publiée par les régulateurs fédéraux le mois prochain, suivie d’audiences publiques. Le MTA a également nommé les membres d’un conseil qui décidera de la tarification, des remises et des exemptions du plan.

Cette pratique est communément appelée tarification de la congestion et a été utilisée dans des villes comme Londres, Singapour et Stockholm. À New York, les automobilistes entrant dans Manhattan en dessous de la 60e rue se verraient facturer un péage par voie électronique. Les revenus, estimés à 1 milliard de dollars par an, seraient utilisés pour soutenir les emprunts destinés à l’amélioration des immobilisations des systèmes de métro et de bus de la MTA.

Alors que la fréquentation des métros de New York a lentement rebondi après la pandémie de COVID-19 et oscille actuellement autour de 60 % des niveaux d’avant la pandémie, la circulation des véhicules sur les ponts et les tunnels a commencé à revenir à des niveaux normaux l’année dernière.

Les péages ne devraient pas être mis en œuvre avant la fin de l’année prochaine au plus tôt. La législature de New York a approuvé un plan conceptuel de tarification de la congestion en 2019 et il était initialement prévu qu’il soit en place en 2021. Mais la pandémie et le manque d’orientations des régulateurs fédéraux sur le type d’examen environnemental requis se sont combinés pour bloquer le projet. Cette orientation a été fournie l’année dernière.

Le MTA tiendra une série d’audiences à la fin du mois prochain pour recueillir des commentaires. Après cela, la Federal Highway Administration doit délivrer une approbation finale au plan environnemental avant que le projet puisse aller de l’avant.

Certains législateurs du New Jersey ont déclaré que le plan était injuste car les automobilistes paient déjà des péages sur les ponts et les tunnels pour entrer à New York, et l’argent de la tarification de la congestion ne sera pas utilisé pour améliorer les transports en commun dans le New Jersey. Certains automobilistes payant des péages pour entrer dans Manhattan depuis le New Jersey devraient bénéficier de réductions ou être exemptés.

The Associated Press