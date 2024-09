Le journaliste Oliver Darcy a annoncé la nouvelle étonnante tard jeudi soir cette étoile New York La correspondante politique Olivia Nuzzi avait été suspendue par le magazine après avoir révélé au magazine qu’elle avait eu une relation inappropriée avec un sujet de son reportage. Ce sujet, selon plusieurs rapports, n’est autre que le candidat présidentiel défait et célèbre profanateur de cadavres d’animaux Robert F. Kennedy Jr., qui a fait l’objet d’une Profil Nuzzi de novembre 2023.

Selon une déclaration depuis New YorkNuzzi a été mise en congé par le département communication du magazine pendant que le magazine mène une enquête indépendante. Nuzzi a déclaré à Darcy après la publication de son article que « plus tôt cette année, la nature de certaines communications » entre elle et un sujet « est devenue personnelle ». Elle a déclaré que la relation n’a « jamais été physique mais aurait dû être divulguée pour éviter l’apparence d’un conflit ». note à New York personnelLe rédacteur en chef David Haskell a déclaré que Nuzzi, 31 ans, a affirmé ne pas avoir utilisé Kennedy, 70 ans, comme source pendant leur relation, qui a débuté en décembre 2023 et s’est terminée en août. Les proches de Kennedy ont nié l’existence d’une telle relation et ont simplement déclaré à Darcy : « M. Kennedy n’a rencontré Olivia Nuzzi qu’une seule fois dans sa vie pour une interview qu’elle avait demandée, ce qui a donné lieu à un article à charge. »

Cet article commence par une anecdote sur ce qu’on appelle « la voiture à chien », que Nuzzi décrit ainsi : « Le rétroviseur est brisé en morceaux, les ceintures de sécurité sont rongées, les coussins sont rongés, la saleté et les poils de chien recouvrent toutes les surfaces. La machine de la mort sent si mauvais que j’ai cru que j’allais m’évanouir après environ 15 secondes à bord. » C’est en quelque sorte l’un des incidents les moins notables impliquant RFK Jr. et un animal qui sent mauvais dans sa voiture ; il ne faut pas le confondre avec celui concernant le tête de baleine coupée laissant échapper des jus précieux dans la minifourgonnette de sa famille, ou celle où il attrape une carcasse d’ours sur le bord de la route et le laissant à Central Park « comme une farce ». Il ne faut pas non plus le confondre avec l’incident de 2010 résumé dans le titre de CNN, « RFK Jr. nie avoir mangé un chien tout en évitant les allégations d’agression sexuelle dans La foire aux vanités article. » C’est une chose animale différente.

Nuzzi a fait irruption sur la scène du journalisme politique en 2014 lorsqu’elle a travaillé pour le Daily Beast, et elle a été embauchée à New York en 2017. Elle est bien informée sur TrumpWorld et a produit un certain nombre d’articles perspicaces sur la campagne Trump et Maison Blanche. Son histoire la plus récente est une profil de Trumpun homme dont les capacités de maquillage elle a récemment fait l’éloge pour la façon dont ils lui ont donné l’air « vivant et dynamique ». Nuzzi est également connue pour son étrange amitié avec Ann Coulter et d’autres suprémacistes blancs, blanchissant la réputation d’un groupe de des gens horriblesayant des sourcils froncés prend du lait cruet sa relation avec Ryan Lizza, le rédacteur de la newsletter Politico qui a été licencié de la New Yorkais en décembre 2017 pour « conduite sexuelle inappropriée » présumée.

En 2018, Lizza et Nuzzi vendu un livre à une empreinte de Simon & Schuster sur l’élection de 2020, même si elle a été annulée trois ans plus tard. Par page six« Les hauts responsables de l’équipe Biden ne font pas confiance à Nuzzi en particulier, et le couple a du mal à extraire des informations de premier ordre à cause de cela. » Lizza et Nuzzi se sont fiancées en 2022, mais ne sont plus ensemble. Lizza a publié une déclaration vendredi, annonçant qu’il ne participerait pas à la couverture de l’histoire de la relation de Nuzzi avec RFK Jr., « en raison de mon lien avec cette histoire par le biais de mon ex-fiancée ».

Kennedy, qui est marié à Limitez votre enthousiasme La star Cheryl Hines a été vue pour la dernière fois en train d’utiliser sa voix dentelée et discordante pour soutenir Donald Trump.