New York supprime l’obligation de porter un masque dans les transports en commun

NEW YORK (AP) – L’État de New York abandonne son exigence de masque dans les transports publics grâce en partie à la disponibilité de nouveaux rappels ciblant la souche la plus courante de COVID-19, a annoncé mercredi la gouverneure Kathy Hochul.

Les masques seront encouragés mais pas obligatoires dans les bus et les trains, y compris le métro de New York, a déclaré Hochul.

“Nous allons parler d’une nouvelle normalité à partir d’aujourd’hui”, a déclaré le gouverneur démocrate. “En gros, on passe d’obligatoire à facultatif.”

Les couvre-visages étaient obligatoires dans les transports en commun de tout l’État depuis avril 2020, lorsque New York a été ravagée pour la première fois par le coronavirus. La conformité dans le système de métro était élevée au début de la pandémie, mais avait fortement chuté ces derniers mois.

“Je tiens à remercier tous ceux qui se conforment depuis 28 mois”, a déclaré Hochul. “Il était là pour la bonne raison – il protégeait la santé – mais maintenant nous sommes dans un bien meilleur endroit que nous ne l’avions été.”

Les masques seront toujours nécessaires dans les établissements de soins de santé, y compris les hôpitaux et les maisons de retraite, a déclaré Hochul.

Les autorités fédérales ont approuvé la semaine dernière des injections de rappel qui ciblent la souche la plus répandue de la variante COVID-19 omicron.

Hochul a elle-même reçu le rappel lors de sa conférence de presse à New York et a exhorté les autres à suivre son exemple.

“Nous pensons que nous sommes en bonne position en ce moment, surtout si les New-Yorkais profitent de ces boosters”, a-t-elle déclaré.

