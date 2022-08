New York supprime le mot «détenu» dans la loi de l’État

ALBANY, NY (AP) – New York a modifié plusieurs lois d’État pour supprimer le mot «détenu» et le remplacer par «personne incarcérée» pour désigner les personnes purgeant une peine de prison.

Les modifications, promulguées lundi par la gouverneure Kathy Hochul, visent à réduire la stigmatisation d’être en prison. Les défenseurs de la réforme pénitentiaire ont déclaré que le terme «détenu» avait un effet déshumanisant. Les prisonniers disent que cela peut sembler dégradant lorsque les gardiens de prison les appellent des détenus, en particulier devant leurs familles lors de visites en personne.

“La langue compte”, a déclaré le sénateur d’État Gustavo Rivera, un démocrate du Bronx qui a parrainé le projet de loi. “C’est une autre étape concrète que notre État prend pour faire de notre système de justice pénale un système axé sur la réhabilitation, plutôt que de compter uniquement sur la punition.”

Les républicains ont ridiculisé la mesure en tant que criminels dorlotants.

“Défiler autour d’un projet de loi qui supprime le mot” détenu “des documents juridiques à un moment où la criminalité à New York continue de grimper à un rythme alarmant vous montre beaucoup à quel point l’agenda des démocrates est erroné”, a déclaré le membre de l’Assemblée Chris Tague, un Républicain de Schoharie, une ville à l’ouest d’Albany.

Le changement est le dernier dans l’histoire de la législature de l’État de modifier les termes de la loi de l’État qui peuvent être considérés comme obsolètes ou offensants.

Le mois dernier, Hochul a signé une loi remplaçant le terme « arriéré mental » ou d’autres variantes par « handicapé du développement » dans la loi de l’État. En 2018, la législature a adopté une loi remplaçant toutes les occurrences des mots « pompier » ou « policier » par des termes non sexistes comme « pompier » ou « officier de police » dans les documents officiels et les lois.

Une mesure similaire visant à remplacer le mot «détenu» dans une multitude d’autres lois d’État a été signée en 2021 par l’ancien gouverneur Andrew Cuomo.

Michel DeGraff, professeur de linguistique au Massachusetts Institute of Technology, a déclaré : « Le choix des mots pour décrire certains individus est important. Surtout quand il s’agit de personnes vulnérables de quelque manière que ce soit.

“Quand vous dites que quelqu’un est né esclave (par exemple), cela peut faire penser à quelqu’un qu’il existe une catégorie de personnes qui sont esclaves par nature, mais il n’y a pas une telle catégorie”, a-t-il déclaré. « Personne ne naît esclave. Vous êtes un être humain, puis vous avez été réduit en esclavage.

DeGraff a déclaré que le langage permet aux gens de traiter le passé et le présent, et en changeant les mots, “vous aidez les gens à mieux comprendre qui ils sont et comment ils sont arrivés là où ils sont”.

Cependant, apporter des changements pour aider les personnes qui ont commis des crimes comporte certains risques politiques cette année électorale.

L’adversaire de Hochul dans la course au poste de gouverneur, le représentant américain Lee Zeldin, a fait de la peur du crime une question centrale de sa campagne, tout comme d’autres républicains candidats au Congrès. Les taux de crimes violents ont augmenté aux États-Unis depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Hochul a déclaré que la justice sociale et la sécurité peuvent aller de pair.

“En traitant tous les New-Yorkais avec dignité et respect, nous pouvons améliorer la sécurité publique tout en garantissant aux New-Yorkais une seconde chance”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Maysoon Khan est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Maysoon Khan sur Twitter.

Maysoon Khan, L’Associated Press