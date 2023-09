New York stupéfait et submergé par des précipitations record alors que de nouvelles averses sont attendues

NEW YORK (AP) — L’une des journées les plus humides de New York depuis des décennies a laissé la zone métropolitaine stupéfaite et inondée vendredi après que de fortes pluies ont détruit plusieurs lignes de métro et de train de banlieue, bloqué des conducteurs sur les autoroutes, inondé des sous-sols et fermé un terminal à l’aéroport de LaGuardia pendant des heures. .

Quelque 8,65 pouces (21,97 centimètres) de pluie étaient tombés sur l’aéroport John F. Kennedy à la tombée de la nuit vendredi, dépassant le record pour n’importe quelle journée de septembre établi lors de l’ouragan Donna en 1960, a indiqué le National Weather Service.

Certaines parties de Brooklyn ont vu plus de 7,25 pouces (18,41 centimètres), avec au moins un endroit enregistrant 2,5 pouces (6 centimètres) en une seule heure, selon les autorités météorologiques et municipales.

D’autres averses étaient attendues samedi.

Le déluge est survenu deux ans après que les restes de l’ouragan Ida ont déversé des pluies record sur le nord-est et tué au moins 13 personnes à New York, pour la plupart dans des appartements en sous-sol inondés. Même si aucun décès ni blessé grave n’a été signalé, la tempête de vendredi a rappelé des souvenirs effrayants.

Ida a tué trois voisins de Joy Wong, dont un enfant en bas âge. Et vendredi, l’eau a commencé à claquer contre la porte d’entrée de son immeuble à Woodside, dans le Queens.

«J’étais tellement inquiète», a-t-elle déclaré, expliquant qu’il devenait trop dangereux de partir. « Dehors, c’était comme un lac, comme un océan. »

En quelques minutes, l’eau a rempli le sous-sol du bâtiment presque jusqu’au plafond. Après le décès de la famille en 2021, le sous-sol a été transformé en salle de loisirs. Il est désormais détruit.

Les responsables de la ville ont déclaré avoir reçu vendredi des informations faisant état de six appartements en sous-sol inondés, mais tous les occupants sont sortis sains et saufs.

La gouverneure Kathy Hochul et le maire Eric Adams ont déclaré l’état d’urgence et ont exhorté les gens à rester sur place si possible. Mais les écoles étaient ouvertes, les étudiants allaient en classe et de nombreux adultes allaient travailler, pour ensuite se demander comment ils rentreraient chez eux.

Pratiquement toutes les lignes de métro ont été au moins en partie suspendues, déviées ou circulant avec des retards. Le service ferroviaire de banlieue Metro-North au départ de Manhattan a été suspendu pendant une grande partie de la journée, mais a commencé à reprendre dans la soirée. La Long Island Rail Road a été bloquée, 44 des 3 500 bus de la ville se sont retrouvés bloqués et le service de bus a été perturbé dans toute la ville, ont indiqué les responsables des transports en commun.

« Quand ça arrête les bus, vous savez que c’est mauvais », a déclaré Malachi Clark, lycéen de Brooklyn, après avoir tenté de rentrer chez lui en bus, puis en métro. Les bus scolaires circulaient, mais ils ne transportaient qu’une fraction des élèves des écoles publiques, dont beaucoup étaient handicapés.

Une longue file de personnes s’est formée au guichet dans l’après-midi du Grand Central Terminal, où Mike Tags faisait partie de ceux dont les trains avaient été annulés. Les employés des chemins de fer avaient suggéré des solutions possibles, mais il se demandait si elles fonctionneraient.

« Je vais donc m’asseoir ici et m’en sortir jusqu’à ce qu’ils s’ouvrent », a-t-il déclaré.

La circulation a été interrompue plus tôt dans la journée sur un tronçon de FDR Drive, une artère majeure de l’est de Manhattan. Avec de l’eau sur les pneus des voitures, certains conducteurs ont abandonné leur véhicule.

Vers 11 heures du matin, Priscilla Fontallio a déclaré qu’elle avait passé trois heures dans sa voiture, qui se trouvait sur un tronçon d’autoroute qui n’était pas inondé mais qui ne bougeait pas.

« Je n’ai jamais rien vu de pareil de ma vie », a-t-elle déclaré.

Dans une rue du quartier de South Williamsburg à Brooklyn, des ouvriers étaient dans l’eau jusqu’aux genoux alors qu’ils tentaient de déboucher un égout pluvial tandis que du carton et d’autres débris flottaient. Certaines personnes ont disposé des caisses de lait et des planches de bois pour traverser les trottoirs inondés.

Les vols vers LaGuardia ont été brièvement interrompus dans la matinée, puis retardés en raison de l’eau dans la zone de ravitaillement. Les inondations ont également contraint la fermeture d’un des trois terminaux de l’aéroport pendant plusieurs heures. Le terminal A a repris ses opérations normales vers 20 heures

Une école de Brooklyn a été évacuée parce que sa chaudière fumait, peut-être parce que de l’eau y avait pénétré, a déclaré le chancelier des écoles, David Banks. Une autre école de Brooklyn nettoyait les salles de classe du rez-de-chaussée, a déclaré la conseillère municipale Crystal Hudson dans un e-mail sollicitant des bénévoles pour l’aider.

Les Rangers de New York et les Islanders de New York ont ​​reporté un match de hockey préparatoire à Long Island. Et au zoo de Central Park, gorgé d’eau, une otarie a nagé hors de sa piscine gonflée. Le zoo étant fermé en raison de la météo, elle a regardé un peu autour d’elle avant de retourner à la piscine, ont indiqué les responsables du zoo dans un communiqué.

À Crown Heights à Brooklyn, Jessie Lawrence s’est réveillée au son de la pluie tombant du plafond de son appartement au quatrième étage et a entendu des bruits étranges devant sa porte d’entrée.

Elle a ouvert la porte et a constaté que « l’eau entrait de plus en plus épaisse et plus forte », se déversant dans le couloir et coulant dans les escaliers, a-t-elle déclaré. La pluie s’était accumulée sur le toit et coulait par une lucarne.

Hoboken, dans le New Jersey, et d’autres villes et villages proches de New York ont ​​également connu des inondations. Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a demandé la fermeture des bureaux de l’État à 15 heures, à l’exception du personnel essentiel.

Pourquoi tant de pluie ? Les restes de la tempête tropicale Ophelia au-dessus de l’océan Atlantique, combinés à un système de latitude moyenne arrivant de l’ouest, à une période de l’année où les conditions provenant de l’océan sont particulièrement propices aux tempêtes, a déclaré Ross Dickman, météorologue du National Weather Service. Cette combinaison de tempêtes s’est stationnée au-dessus de New York pendant 12 heures.

Le service météorologique avait averti de 3 à 5 pouces (7,5 à 13 centimètres) de pluie et a demandé aux responsables des urgences de s’attendre à plus de 6 pouces (15 centimètres) à certains endroits, a déclaré Dickman.

Le déluge est survenu moins de trois mois après qu’une tempête ait provoqué des inondations meurtrières dans la vallée de l’Hudson à New York et inondé la capitale du Vermont, Montpellier.

À mesure que la planète se réchauffe, des tempêtes se forment dans une atmosphère plus chaude qui peut retenir plus d’humidité, rendant les précipitations extrêmes plus fréquentes, selon les scientifiques atmosphériques.

Dans le cas de la tempête de vendredi, les températures de l’océan à proximité étaient inférieures à la normale et la température de l’air n’était pas trop chaude. Pourtant, c’est la troisième fois en deux ans que la pluie tombe à une vitesse proche de 5 centimètres par heure à Central Park, ce qui est inhabituel, a déclaré Adam Sobel, climatologue à l’Université de Columbia.

Le parc a enregistré 5,8 pouces (14,73 centimètres) de pluie à la tombée de la nuit vendredi.

___

Les journalistes d’Associated Press Deepti Hajela, Joe Frederick et Karen Matthews à New York, Anthony Izaguirre à Albany et Seth Borenstein à Washington ont contribué.

___

Pour plus de couverture AP sur le changement climatique : https://apnews.com/climate-and-environment

Jake Offenhartz, Bobby Caina Calvan et Jennifer Peltz, Associated Press