New York signale le premier cas de poliomyélite aux États-Unis en près d’une décennie

Les responsables de la santé de New York ont ​​signalé jeudi un cas de poliomyélite, le premier aux États-Unis depuis près d’une décennie.

Les responsables ont déclaré que le résident du comté de Rockland est un adulte non vacciné, mais ils n’ont pas détaillé l’état de la personne.

Il semble que la personne avait une souche du virus dérivée d’un vaccin, peut-être de quelqu’un qui a obtenu un vaccin vivant – disponible dans d’autres pays, mais pas aux États-Unis – et l’a propagé, ont déclaré des responsables.

La poliomyélite était autrefois l’une des maladies les plus redoutées du pays, avec des épidémies annuelles provoquant des milliers de cas de paralysie, dont beaucoup chez les enfants.

Les vaccins sont devenus disponibles à partir de 1955 et une campagne nationale de vaccination a réduit le nombre annuel de cas aux États-Unis à moins de 100 dans les années 1960 et à moins de 10 dans les années 1970, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

En 1979, la poliomyélite a été déclarée éliminée aux États-Unis, ce qui signifie qu’il n’y avait plus de propagation systématique. Rarement, les voyageurs atteints de poliomyélite ont apporté des infections aux États-Unis, le dernier cas de ce type en 2013.

REGARDER | Retour sur l’histoire de la poliomyélite au Canada : Une histoire de la poliomyélite au Canada Retour sur l’année 1953, lorsque la poliomyélite a sévi pour la dernière fois au Canada.

Les enfants américains sont encore systématiquement vaccinés contre la poliomyélite. Les responsables fédéraux recommandent quatre doses : à administrer à l’âge de deux mois ; quatre mois; à six à 18 mois; et à l’âge de quatre à six ans. Certains États n’exigent que trois doses.

Selon les données les plus récentes du CDC sur la vaccination des enfants, environ 93 % des enfants de deux ans avaient reçu au moins trois doses de vaccin contre la poliomyélite.

La poliomyélite se transmet principalement d’une personne à l’autre ou par l’eau contaminée. Il peut infecter la moelle épinière d’une personne, provoquant une paralysie et éventuellement une invalidité permanente et la mort. La maladie touche surtout les enfants.

La poliomyélite est endémique en Afghanistan et au Pakistan, bien que de nombreux pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie aient également signalé des cas ces dernières années.

Le comté de Rockland, dans la banlieue nord de New York, a été un centre de résistance aux vaccins ces dernières années. Une épidémie de rougeole en 2018-2019 y a infecté 312 personnes.

Le mois dernier, les responsables de la santé britanniques ont averti les parents de s’assurer que les enfants avaient été vaccinés car le virus de la polio avait été trouvé dans des échantillons d’eaux usées de Londres. Aucun cas de paralysie n’a été signalé.