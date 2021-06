New York se tourne vers les thermomètres intelligents pour la détection des maladies dans les écoles

Au cours des dernières années, une start-up technologique basée en Californie a fait la une des journaux à plusieurs reprises pour avoir battu les agences de santé publique à leur propre jeu. La start-up Kinsa, qui fabrique des thermomètres connectés à Internet, a régulièrement détecté la propagation de la grippe saisonnière des semaines avant les Centers for Disease Control and Prevention. Et quand Covid a frappé l’année dernière, l’entreprise vu des pics inhabituels de fièvre environ 18 jours avant que les États n’enregistrent des pics de décès. « La différence n’est pas que nous sommes plus intelligents », a déclaré Inder Singh, fondateur et directeur général de Kinsa. « Nous avons de meilleures données. » De nombreux efforts de suivi des maladies, y compris les CDC système de surveillance de la grippe, s’appuient sur des données — symptômes des patients, résultats des tests, admissions et décès de patients hospitalisés, par exemple — signalées par les hôpitaux, les laboratoires et d’autres établissements de soins de santé. Mais les appareils de Kinsa fournissent un signal de maladie dès que quelqu’un se sent suffisamment malade pour utiliser un thermomètre. « En termes simples, nous parlons à des patients légèrement symptomatiques », a déclaré M. Singh. « Le système de santé les manque complètement. »

Aujourd’hui, l’entreprise met ses compétences en matière de pronostic de pandémie à un nouveau test dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de la Santé de la ville de New York. Au cours des prochains mois, Kinsa distribuera jusqu’à 100 000 thermomètres intelligents gratuits dans les écoles élémentaires de la ville et mettra les données résultantes à la disposition des autorités sanitaires locales. L’objectif est de créer un système d’alerte précoce et de réponse à l’échelle de la ville pour les épidémies de Covid, de grippe et d’autres maladies infectieuses. « L’une des leçons critiques que nous avons apprises pendant l’épidémie de Covid est à quel point il est important d’avoir des informations aussi précises que possible, en temps réel, sur la façon dont les maladies se propagent dans les communautés », a déclaré le Dr Jay Varma, le senior. conseiller pour la santé publique du maire Bill de Blasio. Le partenariat Kinsa, a-t-il ajouté, « va nous aider à renforcer notre capacité à comprendre les maladies nouvelles et émergentes qui peuvent apparaître dans la communauté scolaire ». Ce n’est pas la première incursion de Kinsa dans les écoles. Depuis 2015, il a distribué des thermomètres dans plus de 4 000 écoles individuelles à travers les États-Unis dans le cadre de son Aisance programme. Mais l’initiative de la ville de New York sera son premier déploiement à l’échelle de la ville. La première phase a commencé le mois dernier, lorsque l’entreprise a commencé à distribuer 5 000 thermomètres gratuits aux enseignants, aux membres du personnel et aux familles dans 50 écoles élémentaires des quartiers de la ville qui avaient été particulièrement durement touchés par Covid. À l’automne, Kinsa espère ouvrir le programme à toutes les écoles primaires de la ville.

Le programme est entièrement volontaire, soulignent les responsables de Kinsa et de la mairie. Les écoles qui optent pour le programme enverront les brochures de Kinsa aux familles des élèves ; si les parents veulent participer, ils peuvent télécharger l’application de Kinsa et commandez un thermomètre gratuit. « Il n’y a rien dans ce programme qui est mandaté », a déclaré le Dr Varma. « Les écoles ne sont pas obligées de participer. Les familles ne sont pas obligées de participer et, bien sûr, elles peuvent en quelque sorte y mettre fin à tout moment. » Le programme – qui est en partie financé par Lysol – sera gratuit pour les écoles et les familles. Les lectures des thermomètres seront envoyées à l’application d’accompagnement, qui demande également aux utilisateurs de consigner tout autre symptôme qu’ils pourraient ressentir. En fonction de ce qu’ils rapportent, l’application peut recommander qu’un enfant reste à la maison de l’école, suggérer une visite chez le médecin ou diriger les utilisateurs vers un site de test Covid à proximité. Les administrateurs scolaires et les familles peuvent afficher des informations sur les tendances du niveau scolaire dans leurs propres écoles – qu’il y a quatre élèves de quatrième année en difficulté, par exemple. Les responsables de la santé de la ville auront également accès à ces données agrégées et anonymisées, qui, espèrent-ils, les aideront à identifier les grappes de maladies inhabituelles plus tôt qu’il n’est actuellement possible. « C’est mesurer quelque chose que nous n’avons jamais vraiment pu mesurer auparavant », a déclaré le Dr Varma. « Ce sont des informations sur les mesures biologiques des personnes, prises par quelqu’un dans leur maison avant qu’ils n’aient réellement, dans de nombreuses situations, demandé des soins. » Si les responsables voient une maladie commencer à se propager dans une école, ils pourraient organiser une réponse ciblée, a déclaré le Dr Varma – peut-être en effectuant un nettoyage en profondeur, en fermant temporairement un bâtiment scolaire ou en aidant les étudiants et les membres du personnel à accéder aux soins. Et tandis que le déploiement se concentre sur les écoles, Kinsa dit que le système pourrait profiter à tous les New-Yorkais. « La raison pour laquelle nous ciblons les écoles primaires est que nous savons que les parents d’enfants d’âge primaire sont des utilisateurs puissants de thermomètres », a déclaré Nita Nehru, vice-présidente des communications chez Kinsa. « Dans une saison de maladie normale, la maladie se propage rapidement dans les écoles, et c’est là que vous voulez commencer à collecter des données plus tôt, si vous voulez pouvoir arrêter la propagation de la maladie plus largement. » Les données ont des limites. Les thermomètres, bien sûr, n’attraperont pas les maladies qui ne s’accompagnent pas de fièvre, et de nombreux cas de Covid, notamment chez les enfants, sont asymptomatiques. De plus, les écoles et les familles qui optent pour le programme peuvent ne pas être représentatives de la population de la ville en général.

Et puis, bien sûr, il y a les inévitables problèmes de confidentialité. Kinsa souligne que toutes les données fournies à la ville seront agrégées et anonymisées. « Aucune des données individuelles ne va à quelqu’un d’autre que cet individu », a déclaré M. Singh. « Ils possèdent les données, et nous sommes vraiment catégoriques à ce sujet. » Alors que les experts en confidentialité numérique disent qu’il s’agit de garanties importantes, ils notent également que les informations sur les enfants et la santé sont particulièrement sensibles. « Il est vraiment important d’équilibrer les avantages et les besoins de santé publique avec les risques sociaux ou sociétaux », a déclaré Rachele Hendricks-Sturrup, conseillère en politique de santé au Future of Privacy Forum, un groupe de réflexion axé sur la confidentialité des données. Par exemple, même les données anonymisées peuvent parfois être réidentifiées. « Même si cela devient » un élève de quatrième année dans cette école de ce quartier « , cela pourrait le réduire », a déclaré Hayley Tsukayama, militante législative à l’Electronic Frontier Foundation, un groupe de protection de la vie privée numérique. « Il ne faut pas beaucoup de points de données pour ré-identifier quelque chose. » Les données, agrégées par code postal, seront également incorporées dans les signaux de maladie que Kinsa met à la disposition de son public SantéMétéo carte. La société partage parfois ces informations au niveau du code postal avec des pharmacies, des distributeurs de vaccins et d’autres sociétés. Clorox, par exemple, a utilisé les données de Kinsa pour déterminer où cibler ses publicités. (Lysol n’aura pas d’accès spécial aux données, dit Kinsa.) Kinsa et la ville doivent être transparentes avec les familles sur la façon dont les données seront utilisées, stockées et partagées et combien de temps elles seront conservées, ont déclaré les experts. Les responsables de la ville « approuvent essentiellement cela », a déclaré Amelia Vance, directrice de la confidentialité des jeunes et de l’éducation au Future of Privacy Forum. «Ils doivent s’assurer qu’ils sont à la hauteur de la confiance que les parents auront que ce programme a été entièrement approuvé et qu’il est sans danger pour leurs enfants et leurs familles.» Au cours des prochains mois, les responsables de la ville surveilleront de près le fonctionnement du programme, a déclaré le Dr Varma. Que pensent les familles du programme? L’adoption est-elle suffisante pour produire des données utiles ? Peuvent-ils réellement détecter les épidémies plus tôt et ralentir la propagation de la maladie ? « Notre objectif est d’essayer de voir si, dans le monde réel, si cela a vraiment l’impact que nous espérons qu’il aura », a déclaré le Dr Varma. « Il est également possible que le système ne détecte rien d’anormal ou d’inhabituel, mais qu’il s’avère tout de même efficace car il fournit aux gens des informations qu’ils trouvent utiles et renforce leur confiance en la possibilité d’avoir leurs enfants à l’école. »