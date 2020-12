La ville de New York se préparait mardi à sa plus forte chute de neige en décembre depuis une décennie, nor’easter devant apporter 18 pouces mercredi et jusqu’à 2 pieds en Pennsylvanie et dans le New Jersey.

Les prévisionnistes prédisent que la tempête frappera la zone des trois États à partir de demain après-midi et se poursuivra jusqu’à jeudi matin. Il pourrait rivaliser avec les chutes de neige vues pour la dernière fois dans la Big Apple en 2010, lorsque 20,1 pouces sont tombés à Central Park, selon les records.

Des photos prises par le DailyMail.com mardi montrent des New-Yorkais s’approvisionnant pour le mauvais temps, achetant des pelles, du sel et des traîneaux. Jusqu’à 14 pouces est prévu dans la ville par le service météorologique national. La dernière fois que Central Park a vu des chutes de neige rivaliser, c’était en 2010, lorsque 20,1 pouces sont tombés.

Le météorologue d’Accuweather, Tom Kine, a déclaré au New York Post: « Il semble que la ville se trouve juste à la frontière d’une zone de 12 à 18 pouces. La neige sera parfois lourde et le vent se soulèvera. Ce sera comme un blizzard parfois mercredi soir. La neige tombera parfois au rythme d’un pouce ou deux par heure, ce qui est une neige très lourde.

Le service météorologique national a déclaré lundi: « De fortes chutes de neige sont possibles. Voyager peut être très difficile voire impossible. Les conditions dangereuses pourraient avoir un impact sur le trajet du matin ou du soir.

«Des vents violents pourraient faire tomber des branches d’arbres.

Le département de l’assainissement de la ville de New York sous le pont Gowanus prépare les camions à ordures avec des charrues en prévision d’une tempête qui devrait frapper la ville mercredi

Les New-Yorkais ont été vus mardi faire des provisions pour le mauvais temps, acheter des pelles, du sel et des traîneaux.

Jusqu’à 2 pieds de neige pourraient tomber en Pennsylvanie et dans le New Jersey au cours des deux prochains jours, ont averti les prévisionnistes

Le service de l’assainissement a émis une alerte à la neige, ce qui signifie que les restaurants et les bars devront arrêter les repas en plein air, à compter de 14 heures mercredi.

Les restaurants ont été informés vendredi qu’à partir de dimanche, ils ne seraient plus en mesure de proposer des repas à l’intérieur pendant au moins deux semaines.

Le maire Bill de Blasio a déclaré: «Nous comprenons que chaque restaurant se trouve dans une situation différente. Le meilleur de tous les mondes est quand ils ont la capacité de retirer facilement ce qu’ils ont construit pour les repas en plein air.

«Pour certains, c’est beaucoup plus difficile que pour d’autres. Mais nous voulons aussi qu’il soit clair que lorsque nous prévoyons de la neige importante, il est dans leur intérêt, dans l’intérêt de tous, de déblayer le plus possible de leur équipement pour faciliter le nettoyage de la neige et protéger leur équipement.

Home Depot à Chelsea; Les quincailleries ont également placé des pelles et du sel gemme près de la porte d’entrée pour la neige de demain

Shoppers at Target mardi dans le Bronx, NY Une tempête majeure est prévue pour demain, entraînant de fortes chutes de neige

Le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré lundi: « Les prévisions annoncent la première grosse tempête de neige de cette saison dans la vallée de l’Hudson et pointe vers le sud, il est donc à nouveau temps pour les New-Yorkais de trouver leurs pelles.

« Alors que les prévisions exactes deviennent plus claires au cours des prochaines 24 heures, les New-Yorkais devraient non seulement surveiller leurs bulletins météorologiques locaux pour les mises à jour, mais commencer à préparer leurs maisons, leurs familles et eux-mêmes à de fortes chutes de neige. »

Bernie Rayno, météorologue en chef d’AccuWeather, a déclaré: « Tous les ingrédients se réunissent maintenant pour notre tempête de neige, et je ne vois vraiment pas de solution pour de nombreuses villes du nord-est. »

Huit états de la Caroline du Nord au Massachusetts ont reçu des alertes et des avertissements de tempête hivernale par le National Weather Service.

DC devrait voir 1 à 3 pouces de neige; Baltimore 2 à 4 pouces. Philadelphie pourrait être enterrée sous 4 à 8 pouces au moment où la tempête passe.

Des avertissements de voyage sont également en place avec des prévisionnistes prévoyant des retards, des fermetures d’écoles et des pannes de courant.

Le météorologue d’AccuWeather, Jake Sojda, a déclaré: « Des pannes de courant importantes seront possibles dans la zone où se produisent des totaux de glace de 0,25 pouce, mais où la plupart du temps de la neige fondue tombe – avec la tendance à rebondir sur des surfaces élevées – le risque de coupures de courant sera inférieur.’

Le météorologue à longue portée Tyler Roys a ajouté: « Dans l’ensemble, un modèle plus froid semble durer jusqu’à Noël, donc si des endroits contournent un pied ou plus de neige, cela pourrait être suffisant pour durer jusqu’à Noël. »

La responsable du comté de Nassau, Laura Curran, a déclaré qu’ils s’attendaient à des « conditions de tempête de neige » de mercredi soir à jeudi. Le directeur du comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré qu’ils étaient confrontés à « un vrai coup » de la tempête.

Bellone a ajouté: « Ce sera un événement hivernal majeur, un événement majeur de tempête. Nous faisons tout ce dont nous avons besoin pour nous préparer afin de nous assurer que nous sommes prêts.