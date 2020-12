Le maire Bill de Blasio est devenu le premier maire d’une grande ville du pays à rouvrir les écoles publiques cet automne. Mais il a brièvement fermé le système le mois dernier après la flambée des cas de virus dans la ville, avant d’annoncer que les salles de classe seraient à nouveau ouvertes pour environ 20% de l’ensemble du système scolaire. On ne sait pas encore quand les collèges et lycées rouvriront.

Environ 190000 élèves de New York devraient retourner dans les salles de classe cette semaine, à commencer par les élèves du primaire lundi, après une montagne russe de plusieurs mois de changements apportés à l’effort de réouverture scolaire le plus surveillé du pays. Les étudiants ayant des handicaps complexes pourront retourner dans les bâtiments scolaires mercredi.

La décision de M. de Blasio de rouvrir des écoles pour jeunes enfants est l’exemple le plus éloquent d’une tendance nationale et internationale à accueillir les élèves du primaire dans les salles de classe, tandis que leurs pairs plus âgés apprennent à distance. Les experts en santé publique et les éducateurs conviennent généralement que l’apprentissage en personne des jeunes enfants est relativement sûr et particulièrement crucial pour leur développement.

Le maire a déclaré qu’il essaierait de maintenir le système scolaire ouvert même si les cas de virus continuent d’augmenter, bien qu’il soit probable que de nombreuses salles de classe et écoles fermeront temporairement dans les semaines à venir, car des cas positifs sont confirmés dans des écoles individuelles.