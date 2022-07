New York se noie sous les colis

Constatant l’augmentation du trafic de livraison du commerce électronique, le maire de l’époque, Bill de Blasio, a alloué 38 millions de dollars dans le budget de novembre 2021 à l’expédition de ces colis via «l’autoroute bleue» – par ferry plutôt que par camion. “L’un des meilleurs moyens de lutter contre le changement climatique est de s’éloigner d’une société et d’une économie dominées par les gros camions”, a-t-il déclaré. a dit fin 2021. “[A]Et c’est exactement la vérité à New York et en Amérique aujourd’hui : le règne du 18-roues. C’est suprême; c’est partout, et c’est un danger pour notre avenir.

D’autres tentatives pour réduire la congestion des camions de livraison ont surgi. Il y a des vélos cargo, par exemple, et un supplément potentiel de 3 $ sur chaque colis «non essentiel» livré. Les casiers sont également un acteur clé ; ils aident à résoudre le problème du « dernier kilomètre » – ou la dernière étape du processus de livraison – en centralisant les points de dépôt pour économiser le travail de porte à porte. Des casiers exclusifs à Amazon vivent dans les marchés 7-Elevens, Rite-Aids, Whole Foods et Chase Banks. Des services de casiers indépendants des détaillants, tels que Stowfly, existent également. Les casiers de l’entreprise peuvent être trouvés dans une gamme d’endroits, y compris les petits magasins maman-et-pop. Le PDG de Stowfly, Sid Khattri, affirme que l’approche résout deux problèmes à la fois : centraliser la livraison du commerce électronique tout en aidant les entreprises locales à “générer des revenus supplémentaires et à obtenir du trafic piétonnier à un moment où le commerce de détail physique est en train de mourir”.

Il est utile de prendre du recul et de replacer le problème des parcelles dans son contexte historique, déclare David Vega-Barachowitz, associé chez WXY, un cabinet d’architecture à New York. Le problème de forfait de la ville ne concerne pas seulement les rues encombrées ou la distribution inefficace des ressources, dit-il. Il s’agit plutôt d’une autre crise de commodité, semblable à celle où, dans les années 1950, les centres commerciaux de banlieue ont commencé à concurrencer les centres-villes. “Nous vivons dans une ville dont l’argument principal est la possibilité de sortir de chez vous, d’obtenir un carton de lait, d’aller dans une librairie, d’aller au cinéma, etc.”, dit-il, “et la culture de la commodité menace tout cela .”

Arthur Getman, directeur des analyses au Département des transports de la ville de New York, est d’accord. “Beaucoup de gens qui viennent à New York apportent la mentalité du ‘rêve américain'”, dit-il, mais voici le problème : ce rêve est en grande partie basé en banlieue. La ville n’a tout simplement pas l’espace pour cela – pour que tout le monde ait leur loger, leur pelouse, leur voiture, et leur des trucs. Avec ses transports en commun, ses pistes cyclables, ses trottoirs, ses parcs et ses immeubles d’habitation, New York est faite pour être partagée.

Comme tout le monde, des urbanistes aux gestionnaires d’immeubles fait face à l’essor du commerce électronique, Holguín-Veras, après s’être penché sur les données pendant des années, ne peut s’empêcher de se demander : « Parmi tous les achats effectués, quel pourcentage de ceux-ci sont vraiment urgents ?

Sarah Simon est un journaliste multimédia indépendant basé à New York.