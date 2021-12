New York se classe 48e sur 57 villes où les expatriés peuvent vivre et travailler

La ville de New York se classe 48e sur 57 villes mondiales pour les expatriés souhaitant vivre et travailler à l’étranger en 2021, selon le dernier rapport de InterNations, une communauté d’expatriés en ligne avec plus de 4 millions de membres dans le monde. En tant que seule ville américaine incluse dans le rapport, New York vient juste au-dessus de Moscou, Paris, Le Caire et Tokyo.

L’enquête, menée en janvier 2021, a demandé à plus de 12 000 expatriés d’évaluer leur satisfaction dans quatre catégories principales, notamment la qualité de vie (comme un environnement sain et une infrastructure WiFi robuste), la facilité d’installation (comme les barrières linguistiques et la convivialité des résidents), les finances personnelles (comme l’accès à des soins de santé abordables) et le travail à l’étranger (comme la sécurité d’emploi et une économie locale stable).

Les expatriés vivant à New York sont les plus satisfaits de leur emploi et de leurs perspectives de carrière dans la ville et disent qu’il est relativement facile de s’installer, de se sentir les bienvenus, de se faire des amis et de surmonter les barrières linguistiques. Plus de 8 millions de personnes dans la ville parlent certains 700 dialectes, selon une estimation.

Les New-Yorkais entrants apprécient ce que la ville a à offrir, avec 84% d’entre eux se disant satisfaits de leurs options de loisirs locales.

Mais les nombreux avantages de la ville sont largement éclipsés par les facteurs de stress liés au fait de vivre dans une ville encombrée et chère. Le classement de New York chute considérablement en raison de ses coûts de logement élevés, d’un mauvais équilibre travail-vie personnelle, d’une sécurité et d’une politique instables, et de mauvaises normes de santé et d’environnement, note le rapport. Les trois quarts des expatriés à New York sont insatisfaits du coût de la vie local, contre seulement 34% des expatriés dans le monde qui ressentent la même chose.

Dans l’ensemble, 63 % des expatriés vivant et travaillant à New York se disent satisfaits de la vie en général, contre 75 % des expatriés qui vivent ailleurs dans le monde.

Les trois principales villes mondiales pour les expatriés sont Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie ; Malaga, une ville portuaire du sud de l’Espagne ; et Dubaï des Émirats arabes unis.

Voici ce que pensent les expatriés de vivre à New York par rapport aux personnes qui vivent à l’étranger dans le monde.