New York est sur le point de renforcer sa surveillance des écoles privées et religieuses après des années de plaintes selon lesquelles des milliers d’enfants sont diplômés d’écoles juives ultra-orthodoxes sans compétences académiques de base, y compris la capacité de lire l’anglais.

Un comité du Board of Regents a approuvé à l’unanimité des directives lundi pour s’assurer que l’enseignement dans les écoles privées et religieuses de l’État est équivalent à celui de ses écoles publiques.

Les règles s’appliqueraient à l’ensemble des 1 800 écoles non publiques de New York, mais auraient le plus grand impact sur les écoles ultra-orthodoxes, appelées yeshivas, dont certaines dispensent un enseignement religieux rigoureux mais peu ou pas d’enseignement dans des matières profanes comme l’anglais, les mathématiques, les sciences et l’histoire.

Les défenseurs des écoles affirment que les parents ont le droit d’envoyer leurs enfants dans des programmes conformes à leurs croyances et traditions. Alors que les régents se réunissaient lundi, des manifestants se sont rassemblés à l’extérieur, certains avec des pancartes indiquant : “Nous allons nous asseoir en prison plutôt que de changer l’éducation de nos enfants”.

De nombreuses yeshivas de l’État de New York sont des écoles orthodoxes modernes qui proposent un programme laïc complet ainsi que des études religieuses. Mais il y a eu des plaintes selon lesquelles certaines yeshivas dirigées par des juifs hassidiques strictement pratiquants ne répondaient pas aux normes académiques de base.

Une enquête du New York Times publiée dimanche a cité des exemples de professeurs d’anglais ne parlant que le yiddish aux élèves, d’enseignants utilisant des châtiments corporels et de diplômés qui ont déclaré qu’ils n’étaient malheureusement pas préparés à la vie ou à un emploi en dehors de leurs communautés.

Pratiquement tous les garçons hassidiques qui ont passé les examens standardisés de mathématiques et de lecture en 2019 ont échoué, selon le rapport.

Un vote final est prévu mardi sur les nouvelles règles du Board of Regents qui donneraient aux écoles privées plusieurs voies pour montrer qu’elles remplissent un mandat légal de longue date de fournir une éducation «substantiellement équivalente» à celle d’une école publique. L’un des critères est que les matières primaires soient enseignées en anglais.

“Nous essayons évidemment de respecter la loi, mais aussi de créer une certaine flexibilité autour de cela également”, a déclaré la commissaire à l’éducation de l’État, Betty Rosa.

Les responsables de l’éducation nationale ont passé des années à essayer de trouver un équilibre. Un premier ensemble de directives publiées en 2018 a été annulée par un juge d’État qui a déclaré qu’elles n’étaient pas correctement mises en œuvre. Le département a examiné environ 350 000 commentaires publics après la publication de la dernière proposition et a apporté des ajustements en réponse, ont indiqué les autorités.

“Le règlement respecte le fait que les parents ont le droit constitutionnel d’envoyer leurs enfants dans une école indépendante et que nous respectons la vision du monde des écoles et de leurs communautés”, a déclaré la commissaire adjointe Christina Coughlin.

Le groupe Parents for Educational and Religious Liberty in Schools, qui représente les yeshivas, a déclaré que les familles choisissent de payer pour les écoles privées ou religieuses parce qu’elles croient en leur approche éducative.

“Une liste de contrôle du gouvernement, conçue par des avocats et appliquée par des bureaucrates, entrave plutôt qu’elle ne fait progresser l’éducation”, a déclaré le groupe dans un e-mail. “Les parents de New York choisissent une éducation en yeshiva depuis plus de 120 ans, et ils sont fiers des résultats réussis, et continueront à faire de même, avec ou sans la bénédiction ou le soutien des dirigeants de l’État d’Albany.”

Selon les règles, une école peut démontrer l’équivalence, par exemple, en utilisant des évaluations approuvées par l’État ou en exploitant une école secondaire enregistrée par le Board of Regents. Il peut également être examiné par le district scolaire local.

Les groupes représentant les écoles catholiques romaines et chrétiennes ont déclaré qu’ils étaient convaincus que leurs écoles satisfaisaient aux normes substantiellement équivalentes.

Naftuli Moster, qui a fondé un groupe pour améliorer les normes laïques dans les yeshivas, a déclaré qu’il craignait que les écoles n’utilisent la question de la sensibilité culturelle pour exploiter les lacunes sans indications plus claires sur la manière dont les réglementations seront appliquées, ce que l’État devrait régler dans le prochain quelques mois.

“La façon dont vous l’enseignez ou ce que vous intégrez dans l’enseignement n’est pas ce qui compte”, a déclaré Moster par téléphone. « C’est objectif que vous enseigniez les sciences. Il n’y a pas de science juive. C’est objectif que vous enseigniez ou non les études sociales.

Les écoles privées qui n’atteignent pas le seuil auront le temps d’ajuster leur enseignement, ont déclaré les responsables de l’éducation de l’État.

Mais ceux qui pourraient refuser de se conformer pourraient perdre le financement de l’État et leur statut d’école auprès de l’État. Les parents qui continuent d’envoyer leurs enfants dans une telle école pourraient se retrouver en violation de la loi sur l’éducation obligatoire de l’État exigeant que les enfants âgés de 6 à 16 ans bénéficient d’un programme d’enseignement, soit dans une école publique, soit ailleurs.

Daniel Morton Bentley, un avocat du département de l’éducation de l’État, a déclaré vendredi qu’une grande partie de la réaction publique s’était concentrée sur “l’opposition philosophique à la réglementation par l’État des écoles non publiques”, qui, selon lui, est requise par la loi et non modifiée par l’action des régents.

Les districts scolaires publics seraient tenus de terminer les examens initiaux des écoles non publiques dans leurs limites d’ici la fin de l’année scolaire 2024-2025.

___

Thompson a rapporté de Buffalo, NY Le journaliste de l’Associated Press Michael Hill a contribué d’Albany, NY

Carolyn Thompson, l’Associated Press