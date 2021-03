Parrainé par le leader de la majorité de l’Assemblée Crystal Peoples-Stokes et la sénatrice de l’État Liz Krueger, tous deux démocrates, le projet de loi met non seulement fin à la plupart des arrestations liées au cannabis, permettant aux adultes de plus de 21 ans de cultiver jusqu’à six plantes et de posséder jusqu’à trois onces pour leur usage personnel, il effacera également les casiers judiciaires de dizaines de milliers de personnes précédemment condamnées pour des infractions liées à la marijuana. Alors que la possession deviendra légale immédiatement après la signature du projet de loi, les ventes hors bord de l’usine ne devraient pas commencer avant au moins un an alors que l’État est aux prises avec des problèmes de réglementation.

