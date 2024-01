New York redevient une ville des Knicks

C’est ainsi que vous savez que le globe du basket new-yorkais tourne à nouveau correctement sur son axe. Les fans des Nets à l’intérieur du Barclays Center plaidaient pour un quatrième quart-temps satisfaisant de la part de l’équipe locale nominale.

Ils ont continué à essayer ce chant légèrement étrange « Brook-lyyyyn ». Ils ont essayé d’encourager les Nets à oublier l’amour-22 que les Clippers leur avaient infligé pour clôturer le match de dimanche à Los Angeles, alors même que l’avance du quatrième quart ne cessait de diminuer, de neuf à six, de retour à huit, jusqu’à trois, retour à six, jusqu’à un.

Sauf que ça n’a jamais eu d’importance toute la nuit. Tout au long du jeu, les envahisseurs parmi les 17 732 ont continué à maîtriser et à submerger les gardiens des Nets. Il y avait régulièrement des chants de « M!V ! » P ! » chaque fois que Jalen Brunson faisait quelque chose de raisonnablement électrisant, et avec 30 points et quatre passes décisives, il y avait de nombreuses opportunités. Il y a eu les appels aléatoires et robustes de « LET’S GO KNICKS ! »

Et puis est venu le marteau, les amplificateurs sont enfin montés à 11. Il restait 68 secondes à jouer dans un match nul. Dennis Smith Jr. conduisait la voie. Josh Hart a levé la main, peut-être l’a-t-il coché. Precious Achiuwa a frappé plus loin, mais le ballon a ricoché dans les mains de Cam Johnson de Brooklyn. Johnson a tenté de pousser un pied de 6 pieds sur le bout du doigt d’OG Anunoby.

Julius Randle salue Donte DiVincenzo et Jalen Bruson lors du quatrième quart-temps de la victoire 108-103 des Knicks contre les Nets. Charles Wenzelberg/New York Post

Anunoby (quatre interceptions, deux blocs) l’a rejeté. Le ballon semblait déraper hors des limites, mais Hart l’a récupéré avant. Hart a trouvé Randle au milieu du terrain. Randle a nourri Jalen Bruson et s’est précipité vers le panier. Brunson a envoyé une passe rebondissante à Randle, qui l’a dunk.

“Jeu de l’année jusqu’à présent”, a déclaré Brunson.

“C’est notre équipe”, a déclaré Randle (30 points, neuf rebonds, sept passes décisives, 7 sur 7 sur la ligne). « Ce sont les jeux qui font gagner des matchs. Jeu gagnant. Les gars se battent.

Cela a fait 103-101, Knicks, en route vers 108-103 Knicks, et cela a également rempli le Barclays Center d’un rugissement qui s’est rapidement répandu sur Atlantic Avenue alors que les fans des Nets là-bas étaient en train de sprinter vers les sorties.

“C’est ce qui est unique dans le fait de jouer pour les Knicks”, a déclaré l’entraîneur des Knicks, Tom Thibodeau.

C’est quand les Knicks jouent bien, et quand ils sont la meilleure équipe, et qu’ils sont sur une belle petite série maintenant, 10-2 depuis l’échange contre Anunoby avec les Nuggets, champions du monde, sur le pont au Madison Square Garden jeudi soir. .

Bien sûr, même lorsque les Nets étaient la version carnavalesque d’eux-mêmes pendant le pic éphémère de l’expérience KD/Kyrie/Harden, il y aurait encore des poches considérables de fans des Knicks à Barclays, et les fans des Nets rendraient la pareille à travers le monde. Pont de Manhattan. Mais c’était différent. Cette rivalité est passée de Jersey à Brooklyn il y a 11 ans. Cela n’a jamais ressemblé à ça auparavant.

Jalen Brunson célèbre après avoir réussi un tir à 3 points lors du quatrième quart-temps de la victoire des Knicks contre les Nets. Charles Wenzelberg/New York Post

“La foule”, a déclaré Randle, “était allumée”.

Et les Nets l’ont remarqué, croyez-le. Assez mauvais pour qu’ils soient dans une vrille indiscutable (mais heureusement bien reposée) 2-11 puisque tout le monde a eu un jour de congé cette terrible nuit contre les Bucks pendant la semaine de Noël. Les Nets portaient leurs uniformes sombres, ce qui fait toujours bizarre dans les arènes de la NBA pour les matchs à domicile.

Sauf que ça avait l’air bien mardi soir. Tout comme les Knicks, vêtus de maillots blancs.

“Cela ressemblait à un putain de match à l’extérieur quand ils ont réussi leur course”, a déclaré la star des Nets Mikal Bridges, qui a été brillant pendant les 3 premiers quarts et demi avec 36 points, dont 7 sur 13 sur 3, mais n’en a marqué que trois dans le quatrième quart-temps, ratant quatre de ses cinq tirs.

Julius Randle célèbre après avoir dunk le ballon au cours du quatrième quart-temps de la victoire des Knicks contre les Nets. Charles Wenzelberg/New York Post

La plus grande satisfaction des Knicks était le score final. Les Nets n’ont pas vraiment joué comme une équipe revenant de la côte ouest, et les Knicks ne les ont pas vraiment mis à l’écart parce qu’ils étaient encore un peu trop lâches avec le ballon et manquaient visiblement Isaiah Hartenstein, blessé à Achille. malgré la combinaison d’Achiuwa et de Jericho Sims pour 12 points, 13 rebonds et quatre blocs (tous par Sims) à sa place.

“Je ne pensais pas que nous avions particulièrement bien joué, mais j’ai adoré la façon dont nous avons réagi au quatrième quart-temps. [Knicks 32, Nets 18]», a déclaré Thibodeau. « Cela en dit long sur qui nous sommes. Gagner quand on n’est pas à son meilleur, c’est énorme.

Randle a déclaré : «[Me and Jalen] attirer beaucoup d’attention. Mais tout le monde se battait ce soir. Tout le monde a contribué ce soir. »

Les Knicks feront quelques pas en classe jeudi. Ils croient que gagner contre de mauvaises équipes et gagner quand ils passent la majeure partie du match à ressembler à un mauvais match contribue à consolider les habitudes gagnantes. Nous verrons bien assez tôt.