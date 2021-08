New York Red Bulls vs. New England Revolution – Rapport de match de football – 31 juillet 2021

Adam Buksa a marqué dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps pour porter le New England Revolution à une victoire 3-2 avec les New York Red Bulls samedi à Harrison, NJ

Le tir du pied gauche de Buksa depuis le centre de la surface a battu un plongeon Carlos Coronel à l’intérieur du poteau droit à la 91e minute. Le but était le huitième de la saison de Buksa et le deuxième contre New York.

Carles Gil a inscrit ce but ainsi que la tête de Brandon Bye sur un coup franc à la 84e minute pour porter son total de passes décisives en MLS à 15.

Gustavo Bou de la Nouvelle-Angleterre a marqué à la 60e minute, lui donnant neuf de ses 10 buts en tête de l’équipe lors de ses 10 derniers matchs. Bou a marqué lors de ses cinq apparitions en carrière contre les Red Bulls, y compris la victoire 3-1 de la Révolution le 22 mai et à nouveau une victoire 3-2 le 23 juin.

Brad Knighton a fait un arrêt pour la Révolution, qui a remporté quatre victoires consécutives au total et a complété un balayage de la saison des Red Bulls.

Wikelman Carmona, de New York, a marqué son premier but en carrière en MLS à la huitième minute et Fabio a marqué à la 63e pour les Red Bulls, qui sont tombés à 1-3-3 lors de leurs sept derniers matches.

La Nouvelle-Angleterre a forgé une égalité à 1 à la 60e minute après que Bou ait envoyé un tir de l’extérieur de la surface dans le coin supérieur droit du filet.

L’élan n’a cependant pas duré longtemps, alors que Fabio a sauté en l’air pour marquer de près pour son troisième but de la saison.

New York a commencé fort alors que Kyle Duncan a tapé dans l’espace ouvert pour Carmona, qui a décoché un tir de l’extérieur de la surface qui a dépassé un Knighton plongeant et à l’intérieur du poteau droit. Carmona, 18 ans, jouait le 10e match de MLS de sa carrière.