New York Red Bulls contre Philadelphia Union – Rapport de match de football – 3 septembre 2022

Daniel Gazdag a marqué son 18e but de la saison en tête de l’équipe, Mikael Uhre a ajouté son 11e et l’Union de Philadelphie a pris la tête de la course MLS Supporters ‘Shield avec une victoire 2-0 contre les Red Bulls de New York samedi soir.

Jack McGlynn et Julian Carranza ont fourni les passes décisives pour l’Union (17-4-9, 60 points), qui a battu une équipe des Red Bulls qui a terminé avec 10 hommes après un vilain incident où le défenseur frustré de New York Dru Yearwood a lancé le ballon dans les gradins. et a frappé un ventilateur à la maison.

Le LAFC, leader de la Conférence de l’Ouest, a trois points de retard sur Philadelphie, mais a deux matches en moins dans la course au Shield, qui permet au vainqueur de se qualifier pour la Ligue des champions de la CONCACAF l’année prochaine. Ils accueillent le Real Salt Lake dimanche soir.

Andre Blake a effectué deux arrêts pour préserver sa 13e feuille blanche de la saison pour Philadelphie, qui a également devancé de 11 points la deuxième place de Montréal dans la bataille pour dominer la Conférence de l’Est et obtenir un laissez-passer au premier tour des séries éliminatoires de la Coupe MLS.

L’attaquant de l’Union de Philadelphie Mikael Uhre (7) célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué contre les Red Bulls de New York. Vincent Carchietta – USA TODAY Sports

La sixième défaite à domicile de la saison des Red Bulls (13-9-8, 47 points) s’est terminée avec l’arbitre Tim Ford qui a accordé un carton rouge à Yearwood pour conduite violente. Yearwood a immédiatement réalisé son erreur et avant de recevoir le rouge, il a tenté de s’excuser auprès du fan qui a été frappé par le ballon, pataugeant même quelques rangées dans les gradins.

Aucune des deux équipes n’a eu beaucoup d’occasions dans les 45 premières minutes, mais cela a changé peu de temps après la pause avec Uhre donnant l’avantage à Philadelphie à la 48e minute après une séquence de transition fluide.

Gazdag a trouvé McGlynn au centre du parc par la gauche, et McGlynn a fait sauter le ballon sur un défenseur pour trouver de l’espace pour avancer. Uhre a corsé son défenseur pour se précipiter sur le ballon traversant de McGlynn et déposer une excellente finition basse à l’intérieur du poteau gauche.

Gazdag a porté le score à 2-0 à la 74e minute suite à un revirement des Red Bulls créé par la pression de Carranza, qui a ensuite joué un va-et-vient avec Uhre pour commencer la pause. Puis il a trouvé l’international hongrois qui a marqué le but en une année de carrière.