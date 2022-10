New York Red Bulls contre FC Cincinnati – Rapport de match de football – 15 octobre 2022

Brandon Vazquez a marqué le but gagnant à la 86e minute alors que le FC Cincinnati en visite s’est rallié pour une victoire 2-1 contre les Red Bulls de New York samedi après-midi lors d’un match de premier tour des éliminatoires de la Coupe MLS à Harrison, NJ.

Le club de quatrième année se qualifiera pour affronter l’Union de Philadelphie, tête de série, jeudi en demi-finale de la Conférence de l’Est après avoir terminé à la dernière place lors de ses trois premières campagnes.

Dylan Nealis des Red Bulls a été battu sur le côté droit par Sergio Santos, qui a remplacé la star Brenner à la 67e minute. Santos a repéré un Vazquez découvert courant au centre du terrain et l’attaquant vedette a facilement marqué sur un tir du pied droit devant le gardien de New York Carlos Coronel.

Luciano Acosta a marqué le but égalisateur avec un penalty à la 74e minute pour le FC Cincinnati.

Après une première mi-temps sans but, Lewis Morgan des Red Bulls a marqué tôt à la 48e minute. Morgan a également été blessé après avoir marqué et n’a pas joué le reste du match.

New York a perdu au premier tour pour la quatrième saison consécutive et a échoué lors de son premier match d’après-saison à domicile depuis 2018.

Le gardien de Cincinnati Roman Celentano a effectué six arrêts, y compris des arrêts sur des tentatives de tête d’Aaron Long et de Sean Nealis quelques minutes de temps réglementaire avant que le match ne se poursuive avec 12 minutes de temps d’arrêt.

Celentano a ensuite arrêté Patryk Klimala à la cinquième minute du temps d’arrêt et New York n’a pas pu marquer sur un coup franc cinq minutes plus tard lorsque l’explosion de John Tolkin est passée au-dessus de la barre.

Le gardien new-yorkais Carlos Coronel a effectué quatre arrêts.

Morgan a donné l’avantage aux Red Bulls lorsqu’il a pris possession du ballon après une course devant le filet. De l’extérieur de la surface de réparation, Morgan a décoché un tir du pied droit dans le coin supérieur droit du but.

Après avoir marqué son premier but en séries éliminatoires en MLS, Morgan a été blessé lors de la célébration qui a suivi et remplacé par Dylan Nealis. Il a couru vers le coin après le score et a semblé ressentir de l’inconfort lorsqu’un coéquipier a sauté sur le dos pour célébrer.

Cincinnati s’est vu refuser un but à la 61e minute lorsque la revue vidéo a conclu que Jeff Cameron était hors-jeu.

À la 72e minute, Alvaro Barreal de Cincinnati a été victime d’une faute d’Elias Manoel et deux minutes plus tard, Acosta a encaissé le penalty en envoyant un tir du pied droit du côté droit du but alors que Coronel se déplaçait dans la direction opposée.

Après avoir marqué 18 buts au cours de la saison régulière à égalité pour la tête de l’équipe, Vazquez a capitalisé sur une panne défensive tardive de New York pour envoyer le FC Cincinnati au tour suivant.