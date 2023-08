New York Red Bulls 0-2 Inter Miami CF (26 août 2023) Analyse du match

Lionel Messi a marqué ses débuts tant attendus en MLS avec un but tardif pour sceller la victoire 2-0 de l’Inter Miami contre les Red Bulls de New York samedi.

Après avoir disputé huit matchs en un mois après son arrivée dans le sud de la Floride, menant sa nouvelle équipe au titre de la Coupe des Ligues et à la finale de l’US Open Cup, le joueur de 36 ans a bénéficié d’un repos bien mérité et a commencé le match sur le banc des remplaçants alors que Miami revenait au championnat du New Jersey.

Le septuple Ballon d’Or a fait son entrée sous un accueil tonitruant à la 60e minute, et a encore eu suffisamment de temps pour offrir aux fans un moment à chérir.

Il a à la fois préparé et terminé le but, en faisant une passe que peut-être personne d’autre sur le terrain ou dans le stade ne pouvait voir – et encore moins jouer – à Benjamin Cremaschi avant de récupérer le ballon pour une finition simple à la 89e minute.

C’était le 11e but de Messi pour sa nouvelle équipe et égalait celui qu’il avait marqué lors de sa précédente apparition en tant que remplaçant – lors de ses débuts contre Cruz Azul le 21 juillet.

Lionel Messi célèbre son premier but en MLS.

Avec l’effort de Messi s’ajoutant à un but du milieu de terrain paraguayen Diego Gómez à la 37e minute, Miami a remporté ce qui était une victoire bien méritée pour l’équipe de stars dans sa tâche ardue de se qualifier pour les séries éliminatoires plus tard cette année.

Miami est entré dans le match avec une séquence de 11 matchs sans victoire en MLS comprenant huit défaites et une seule victoire sur la route cette saison. Ses 22 points étaient le plus petit nombre parmi les 29 équipes de la ligue, et il y avait un écart de 12 points à effacer pour accéder aux séries éliminatoires.

Le fait que l’entraîneur Gerardo « Tata » Martino ait vu que son équipe pouvait prospérer sans Messi pendant une heure de match sera un bonus bienvenu, d’autant plus que l’attaquant sera nécessaire pour le début de la campagne de qualification de l’Argentine pour la Coupe du Monde le mois prochain.

Cependant, il y a sans aucun doute eu une première déception pour beaucoup de spectateurs dans la Red Bull Arena et au-delà.

Les rues autour de la Red Bull Arena étaient bondées deux heures et demie avant le match, remplies de dizaines de revendeurs et de vendeurs de maillots Messi sans licence. Une diffusion simultanée du match était programmée sur un tableau vidéo à Times Square.

À l’intérieur du stade, les supporters ont commencé à scander « Nous voulons Messi » dans les 10 premières minutes du coup d’envoi.

Au lieu de cela, il y avait une chance pour les trois jeunes recrues sud-américaines de Miami, qui ont rejoint la moitié la moins annoncée de la refonte de l’équipe estivale de Miami aux côtés des trois grandes stars de Barcelone – Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba.

Son compatriote argentin Facundo Farías a pris la place de Messi pour soutenir Leonardo Campana en attaque, Gomez a offert de l’intensité au milieu de terrain et un autre Argentin, Tomás Avilés, a tenu trois Red Bulls à distance en défense.

Et c’est Gomez qui a donné l’avantage à Miami avec son premier but en rose Miami. Après que le coup franc d’Alba ait été à moitié dégagé, Noah Allen a renvoyé le ballon dans la surface et Gomez a été laissé libre pour finir dans le coin inférieur du filet.

Messi, les yeux rivés sur le terrain, s’est levé du banc pour applaudir le but du joueur de 20 ans et l’avance 1-0.

Le niveau de bruit à l’intérieur du stade a encore augmenté au début de la seconde période alors que Messi commençait à s’échauffer sur la touche. Il ne tardera pas à faire son entrée, honorant le terrain dans un match de MLS pour la première fois depuis plus de deux mois et demi depuis qu’il a annoncé sa décision stupéfiante de poursuivre sa carrière aux États-Unis.

À ce moment-là, Miami subissait la pression des Red Bulls. Mais la présence de Messi, couplée à celle de son compatriote Busquets, a permis à Miami de retrouver son sang-froid et sa supériorité.

Son éclat tardif n’était cette fois que la cerise sur le gâteau.