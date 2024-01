New York reçoit ses plus grosses chutes de neige en 2 ans

La ville de New York a enfin retrouvé sa neige.

Les chutes de neige les plus importantes depuis près de deux ans ont commencé à couvrir la ville lundi soir, et les quartiers devraient recevoir une moyenne de trois pouces d’ici mardi matin, selon les prévisions du service météorologique national.

À 7 heures du matin, il y avait 1,4 pouce de neige à Central Park, selon le service météorologique – 0,4 pouce tombant avant minuit et 2 pouces après. Cela a mis fin à une séquence de 701 jours sans chute de neige significative sur une seule journée. La dernière fois qu’il y a eu de la neige importante dans le parc, c’était le 13 février 2022, lorsqu’il est tombé 1,6 pouces.

Un autre centimètre de neige était attendu d’ici la fin de mardi, a déclaré Dominic Ramunni, météorologue du service. Les conditions pour les déplacements du matin et du soir pourraient être difficiles, a-t-il ajouté. “Cet après-midi va être assez glacial”, a-t-il déclaré.

La neige a été apportée par un système dépressionnaire qui remontait du sud lundi après-midi, a déclaré James Tomasini, un autre météorologue du service. Selon les prévisions, ce système se déplacerait au large des côtes de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud et passerait au nord et à l’est de New York en fin d’après-midi de mardi et en début de soirée.