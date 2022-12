New York publie une offre d’emploi pour un exterminateur de rats qui paie jusqu’à Rs 1,13 Crore

Vous souvenez-vous de la vieille fable western du Joueur de flûte nommé par les habitants de Hamelin pour se débarrasser des rats de la ville ? Eh bien, c’est peut-être un conte fantastique, mais la ville de New York a peut-être juste besoin d’un joueur de flûte new-age. Et, la chasse pour un a déjà commencé. La ville de New York serait infestée d’environ 1,8 crore de rats et l’administration de la ville cherche quelqu’un pour se débarrasser des rongeurs.

Selon un rapport du Daily Mail, les journaux locaux diffusent des publicités invitant les gens à aider à éliminer les rats de la ville. L’annonce a été publiée par le maire de New York, Eric Adams, qui est prêt à payer une somme énorme à quiconque résoudrait le problème de l’infestation de rats. Selon Adams, toute personne ayant des compétences en urbanisme ou en gestion de projet peut postuler pour le poste. La description de poste indique en outre qu’il faut avoir la motivation et l’instinct de tueur nécessaires pour exterminer la population de rats et que quiconque réussit à le faire recevra jusqu’à 170 000 $, soit près de Rs 1,13 crore.

L’annonce se lit en outre : “Intelligents, voraces et prolifiques, les rats de New York sont réputés pour leurs compétences de survie, mais ils ne dirigent pas cette ville – nous le faisons.” Lors d’une conférence de presse en octobre, le maire Adams avait déclaré que la lutte contre l’augmentation de la population de rats était sur la même liste que la lutte contre le crime et les inégalités pour faire de New York un meilleur endroit où vivre.

Jusqu’à 70% des plaintes concernant les rats ont été traitées au cours des huit premiers mois de 2022 par rapport à il y a deux ans. De nouvelles lois sont également introduites pour mettre fin à la menace des rats, qui interdit aux New-Yorkais de sortir leurs poubelles avant 20 heures. À partir de maintenant, les ordures peuvent être jetées à l’extérieur des maisons à tout moment après 16 h.

