Mais grâce au déploiement du vaccin Covid-19 et au temps plus chaud à l’horizon, les New-Yorkais auront droit à l’art qu’ils adorent en 2021.

En fait, nous y serons immergés. Populaires de violon dans la rue. Broadway joue dans l’Upper West Side. Des spectacles musicaux, une immense salle de lecture extérieure avec des lectures régulières d’auteurs, une scène de cabaret en plein air sur Hearst Plaza avec des spectacles de jour comme de nuit.

Cela fait juste partie des « Restart Stages » du Lincoln Center, un programme visant à relancer les arts et à faire revivre la ville de New York. Les représentations commencent le 7 avril, Journée mondiale de la santé, et des billets pour des événements dans 10 sites extérieurs spécialement créés seront d’abord offerts aux travailleurs de la santé. La plupart des spectacles seront gratuits, sur la base du premier arrivé, premier servi. Le projet est financé par le soutien du conseil d’administration du Lincoln Center et de la Fondation Stavros Niarchos (SNF).

Henry Timms, président et chef de la direction du Lincoln Center for the Performing Arts, a déclaré à CNN que le personnel avait rapidement découvert diverses façons d’utiliser les 16 acres d’espace que le centre avait à l’extérieur, et qu’ils ont travaillé avec différentes institutions de la ville pour être également au service des peut.

«Ce que nous voulions vraiment faire, c’était utiliser l’espace extérieur. C’était donc la genèse du projet de redémarrage. Et aussi le Lincoln Center, nous sommes une institution très fière de New York, et nous voulions vraiment jouer notre rôle dans la création de New York. York de retour », a déclaré Timms. «Il y a beaucoup de gens qui sont très déprimés par l’avenir et par New York.

« Nous avons tous le sentiment que nous voulons faire notre part dans cette reprise. C’est donc notre pensée générale. Nous nous concentrons tellement sur la reprise économique, qui, bien sûr, est essentielle, mais liée à cela, il faut que ce soit ce rétablissement humain, c’est ainsi que nous en tant qu’êtres humains commençons à sortir avec cette période où nous avons été tenus à l’écart les uns des autres, nous avons été déconnectés. «

Timms a déclaré qu’une renaissance des arts « aidera à rassembler les gens, à connecter les gens à eux-mêmes, les uns aux autres ».

Parmi les groupes avec lesquels le Lincoln Center s’est associé, citons la Bronx Academy of Arts and Dance (BAAD!), Le Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute, la Harlem Week et la Harlem Arts Alliance, le Korean Cultural Center New York et le Weeksville Heritage Center. .

À partir du mois prochain, il y aura des projections de films par Film au Lincoln Center, des concerts en soirée avec la Chamber Music Society du Lincoln Center, un concert et une série de cabaret du Lincoln Center Theatre et des ateliers de danse du New York City Ballet. Il y aura également des répétitions ouvertes avec des artistes de nombreux spectacles.

Les spectacles se dérouleront des jours et des soirs, et tous se dérouleront à l’extérieur avec des protocoles de sécurité en place pour les artistes, le public et le personnel.

« Il y aura beaucoup de choses qui se passent à la fois », a déclaré Timms, ajoutant que « le téléphone sonne » et que le centre ouvre toujours plus de spectacles. Ils sont actuellement en pourparlers avec les producteurs de Broadway pour voir comment ils peuvent aider à créer un espace extérieur pour des pièces de théâtre et des comédies musicales.

«Le téléphone sonne maintenant dans le sens où les gens se rendent compte que nous faisons cela et réalisent que nous voulons nous associer de manière intéressante», a déclaré Timms. « Nous essayons vraiment de faire cela de manière très ouverte. »

New York a également lancé un programme «Culture ouverte», qui a débuté le 1er mars et se poursuit jusqu’au 31 octobre. Il permet aux musiciens, comédiens et danseurs de demander un permis pour effectuer des spectacles en plein air et «de partager leurs cadeaux avec une ville désespérée. besoin de se divertir. «

Jimmy Van Bramer, membre du Conseil de la ville de New York, a tweeté à propos du programme: « Après un vote unanime au Conseil, le nouveau programme Open Culture apportera la chanson, la danse, la comédie et les performances dans nos rues. »

Au cours des prochaines semaines, le calendrier des représentations et les détails de la distribution des billets gratuits seront disponibles pour le théâtre Delacorte, qui rouvrira cet été, a déclaré un porte-parole du théâtre public à CNN.

La scène Shakespeare in the Park proposera une production gratuite de « Merry Wives », qui durera 8 semaines, à partir du 5 juillet. Adapté de « The Merry Wives of Windsor » et réalisé par Saheem Ali, la version mise à jour sera situé à Harlem et se concentrer sur les immigrants d’Afrique de l’Ouest.

Dans le plus pur style new-yorkais, il y a aussi un festival où aucun billet n’est requis – il suffit d’être au bon endroit au bon moment.

NY PopsUp propose des centaines de performances éphémères, qui se recouperont avec la vie quotidienne des New-Yorkais. La série d’événements vise à «revitaliser l’esprit et le bien-être émotionnel des citoyens de New York avec l’énergie du spectacle vivant tout en relançant le secteur en difficulté du divertissement en direct à New York».

Les spectacles se dérouleront pendant la fête du Travail et totaliseront plus de 1 000 représentations. Des représentations sont prévues pour célébrer à la fois le 20e anniversaire du Festival du film de Tribeca (du 9 au 20 juin) et l’ouverture de Little Island au Pier 55 en juin.

Vous pouvez consulter quelques-unes des performances ici.