New York poursuit les sociétés de cryptographie pour fraude présumée d’un milliard de dollars, cite le pari du hedge fund SBF

Entreprises de cryptographie Groupe de monnaie numérique et Gemini a fraudé plus de 230 000 investisseurs sur un montant collectif de 1,1 milliard de dollars, ont déclaré les procureurs de l’État de New York dans un communiqué. procès déposé à Manhattan jeudi. Ils ont cité une série de faux pas, notamment l’incapacité à gérer de manière adéquate le risque associé à l’exposition au capital de Sam Bankman-Fried. faillite et une société de trading de crypto prétendument frauduleuse.

Pour perpétrer la fraude présumée, Digital Currency Group et ses filiales et sociétés affiliées, y compris Genesis Global Capital et Genesismenti aux investisseurs, créé de faux documents financiers et caché des informations aux créanciers, les procureurs ont allégué.

Genesis était autrefois le fleuron du magnat de la cryptographie L’empire de Barry Silbert. Bureau de négociation de gré à gré, maison de courtage et prêteur, il collectait des crypto-monnaies auprès de ses clients et les prêtait à d’autres parties, récoltant les bénéfices des intérêts qu’il facturait à ses clients. Pendant un certain temps, c’était très lucratif, jusqu’à ce que le crypto hedge fund Capitale des Trois Flèches fait défaut sur ses prêts et a plongé une grande partie du monde de la cryptographie dans le tumulte.

Genesis et DCG ont depuis reconnu leur exposition significative à Three Arrows, ou 3AC. Mais les procureurs de New York ont ​​allégué que Genesis n’avait pas audité correctement 3AC pendant plus de deux ans et que lorsque 3AC s’était effondrée, Genesis et sa société mère DCG avaient conspiré pour cacher les détails de la crise aux investisseurs et au public.

Ces investisseurs comprenaient Gemini, fondée par Cameron et Tyler Winklevoss, et ses clients. Gemini exploitait un programme à haut rendement appelé Gemini Earn, qui permettait aux clients de détail de remettre leur crypto à Gemini dans ce qui a été décrit comme un modèle « à faible risque », ont déclaré les procureurs. Gemini donnerait alors à Genesis cette crypto client pour des prêts supplémentaires, collectant ainsi une part des intérêts de Genesis. Le programme a été lancé en février 2021, alors que les taux d’intérêt étaient encore bas et que de nombreux investisseurs étaient à la recherche de rendement.

L’une des principales contreparties de Genesis était la société commerciale Alameda Research de Sam Bankman-Fried. Par extension, disent les procureurs, cela signifiait que Gemini était également exposé à Alameda – et il le savait apparemment.

Les procureurs de New York, dans le même procès, ont accusé Gemini de ne pas avoir géré l’exposition « risquée » qu’elle avait à Alameda Research de Bankman-Fried, à travers sa relation avec Genesis. Gemini a mené des analyses de risque sur le portefeuille de prêts de Genesis qui auraient montré un exposition majeure à Alamedajusqu’à 60 % à un moment non précisé, et a révisé la solvabilité interne de Genesis au statut de courrier indésirable, selon les procureurs.

Mais malgré ces analyses internes, les procureurs affirment que Gemini n’a pas mis fin à son exposition significative à Genesis et Bankman-Fried, malgré l’existence d’un membre du conseil d’administration de Gemini. comparant « la situation financière de Genesis à celle de Lehman Brothers avant son effondrement ».

Les procureurs de New York cherchent à interdire définitivement à Gemini, Genesis, DCG, Silbert et divers dirigeants de travailler sur les valeurs mobilières et les matières premières à New York, ainsi que sur la restitution et la restitution.

« Les travailleurs new-yorkais et les investisseurs de tout le pays ont perdu plus d’un milliard de dollars parce qu’on leur a dit des mensonges flagrants selon lesquels leur argent serait en sécurité et fructifierait s’ils l’investissaient dans Gemini Earn », a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James, dans un communiqué. « Au lieu de cela, Gemini a caché les risques liés à l’investissement avec Genesis et Genesis a menti au public sur ses pertes. »

Ce n’est pas la première fois que James cible les sociétés de cryptographie. Plus tôt cette année, son bureau a poursuivi Alex Mashinsky, l’ancien PDG de l’échange cryptographique en faillite Celsius, alléguant avoir fraudé des centaines de milliers d’investisseurs. Machinsky était accusé par les procureurs fédéraux avec fraude en juillet et risque la prison s’il est reconnu coupable.

DCG n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

« Nous sommes totalement en désaccord avec la décision de NY AG de poursuivre également Gemini », a déclaré Gemini dans un communiqué sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Reprocher à une victime d’avoir été victime d’une fraude et d’avoir menti n’a aucun sens et nous sommes impatients de nous défendre contre cette position incohérente. »

Le procès « confirme ce que nous disons depuis le début : que les utilisateurs de Gemini, Earn et d’autres créanciers ont été victimes d’une fraude massive », a ajouté la société.