New York poursuit Donald Trump, Trump Organization pour fraude

Le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi mercredi l’ancien président Donald Trump, la Trump Organization, trois de ses enfants adultes et d’autres personnes pour fraude prétendument généralisée impliquant de faux états financiers liés à l’entreprise.

Le procès civil intenté devant la Cour suprême de Manhattan demande au moins 250 millions de dollars de dommages et intérêts et vise à interdire à Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump et Ivanka Trump de servir en tant que dirigeant d’une entreprise à New York.

James a également déclaré qu’elle renvoyait des preuves obtenues au cours d’une enquête de trois ans aux procureurs fédéraux de Manhattan, ainsi qu’à l’Internal Revenue Service, affirmant qu’elle pensait que cela montrait des violations des lois pénales fédérales.

“Trump a faussement gonflé sa valeur nette de milliards de dollars”, a déclaré James lors d’une conférence de presse.

James a déclaré que Trump l’avait fait pour obtenir des conditions de prêt et d’assurance plus favorables pour son entreprise, ainsi que pour réduire son obligation fiscale.

La plainte indique que les états financiers personnels de Trump “pour la période 2011 à 2021 étaient frauduleux et trompeurs tant dans leur composition que dans leur présentation”.

“Le nombre de valeurs d’actifs grossièrement gonflées est stupéfiant, affectant la plupart sinon la totalité des biens immobiliers au cours d’une année donnée. Tout compte fait, M. Trump, l’organisation Trump et les autres défendeurs, dans le cadre d’un schéma répété et commun stratagème, a dérivé plus de 200 évaluations fausses et trompeuses d’actifs inclus dans les 11 déclarations couvrant la période 2011 à 2021. »

L’avocate de Trump, Alina Habba, a déclaré dans un communiqué: “Le dossier d’aujourd’hui n’est ni axé sur les faits ni sur la loi – il est plutôt uniquement axé sur l’avancement du programme politique du procureur général.”

“Il est tout à fait clair que le bureau du procureur général a outrepassé son autorité statutaire en s’immisçant dans des transactions où absolument aucun acte répréhensible n’a eu lieu”, a déclaré Habba.

“Nous sommes convaincus que notre système judiciaire ne tolérera pas cet abus de pouvoir incontrôlé, et nous sommes impatients de défendre notre client contre chacune des réclamations sans fondement du procureur général.”

Le bureau de James a interrogé plus de 65 témoins et examiné des millions de documents dans le cadre de l’enquête, selon le procès.

Lisez le procès contre Trump et d’autres ici.