New York poursuit Amazon pour des conditions de travail pandémiques

L’ancien employé d’Amazon Christian Smalls devant un entrepôt de l’entreprise en mars 2020. | Stéphanie Keith / Getty Images

Le procès allègue également que les propres responsables des ressources humaines d’Amazon n’étaient pas d’accord avec le licenciement du dénonciateur Christian Smalls.

Le procureur général de New York, Letitia James, a intenté une action en justice contre Amazon mardi soir, affirmant que l’entreprise n’avait pas fait assez pour protéger ses employés d’entrepôt pendant la pandémie et avait licencié ou sanctionné illégalement deux employés qui avaient dénoncé des problèmes de sécurité.

La poursuite allègue qu’Amazon a violé la loi de l’État en ce qui concerne ses pratiques d’assainissement pendant la pandémie et a «mis en œuvre un programme de traçage COVID-19 inadéquat qui n’a pas réussi à identifier systématiquement les travailleurs qui sont entrés en contact étroit avec des employés testés positifs pour COVID-19.»

La plainte de 64 pages contient également une pépite qui pourrait nuire à la défense d’Amazon contre le licenciement de l’un des dénonciateurs: deux des propres employés d’Amazon des ressources humaines ont convenu que le licenciement de Christian Smalls «ne semblait pas justifié», affirme le bureau de l’AG.

La bataille juridique survient alors qu’Amazon continue de se trouver au centre de la bataille syndicale la plus controversée de son histoire. Au cours des premiers mois de la pandémie, Amazon a licencié au moins six employés qui étaient impliqués dans des manifestations de travailleurs ou qui se sont prononcés sur les conditions de travail dans les installations de conditionnement d’Amazon. Le Conseil national des relations du travail a jugé fondées les allégations de l’une d’entre elles, Courtney Bowden, et elle obtiendra une audience en mars, selon BuzzFeed News. Des milliers de travailleurs d’un entrepôt géant d’Amazon en Alabama votent également actuellement par courrier sur l’opportunité de se syndiquer, lors du premier vote syndical de cette taille dans l’une des installations américaines d’Amazon. Les organisateurs du syndicat font valoir que, même avant que la pandémie n’alourdisse le volume de produits circulant dans les installations d’Amazon, le rythme de travail obligatoire dans les entrepôts d’Amazon était dangereux et inhumain.

L’enquête de New York AG, qui a débuté fin mars, s’est concentrée sur les conditions et les pratiques de travail dans deux des installations d’Amazon à New York: un grand entrepôt à Staten Island et un plus petit poste de livraison dans le Queens.

«Le mépris flagrant d’Amazon pour les exigences en matière de santé et de sécurité a menacé de graves maladies et de graves dommages aux milliers de travailleurs dans ces installations et pose un danger substantiel et spécifique continu pour la santé publique», lit-on dans le procès.

La porte-parole d’Amazon, Kelly Nantel, a déclaré au Washington Post dans une déclaration par courrier électronique: «Nous nous soucions profondément de la santé et de la sécurité de nos employés, comme nous l’avons démontré dans notre dossier de la semaine dernière, et nous ne pensons pas que le dossier du procureur général présente une image précise d’Amazon. réponse de pointe de l’industrie à la pandémie. »

Le principal avocat de New York allègue également que Amazon a licencié illégalement Smalls, un directeur adjoint d’entrepôt, et a illégalement sanctionné un autre travailleur, Derrick Palmer, qui s’est plaint aux responsables de ce qu’ils estimaient être des précautions de sécurité médiocres et qui a parlé dans les médias de leurs conditions de travail. Amazon a licencié Smalls dans la soirée du 30 mars, le jour même où il dirigeait une petite grève des employés de l’usine de Staten Island pour protester contre ce qu’ils qualifiaient de conditions de travail dangereuses. Amazon a déclaré avoir licencié Smalls parce qu’il avait violé les politiques de distanciation sociale alors qu’il était en congé de quarantaine payé, mais deux des propres employés d’Amazon des ressources humaines n’étaient pas d’accord avec son licenciement, selon la plainte.

Amazon « [Human Resources business partner] a communiqué par écrit au responsable des ressources humaines Hernandez que le licenciement de Smalls ne semblait pas justifié parce que Smalls n’était pas entré dans l’installation JFK8 le 30 mars et qu’Amazon ne lui avait pas communiqué que son ordre de quarantaine lui interdisait d’entrer dans la propriété d’Amazon en dehors de l’installation et Smalls s’était engagé dans distanciation sociale lors de ses discussions avec les managers de JFK8 », indique la plainte. «En réponse, la responsable des ressources humaines Hernandez a déclaré qu’elle était d’accord.»

Le procès veut qu’Amazon offre à Smalls son travail et lui rembourse ainsi que Palmer. Il appelle également Amazon à «prendre toutes les mesures positives, y compris la modification des politiques, la formation et la surveillance, entre autres, pour s’assurer qu’Amazon protège de manière raisonnable et adéquate la vie, la santé et la sécurité de ses employés.»