New York poursuit Amazon, affirmant que les travailleurs ne sont pas suffisamment protégés contre Covid-19

La procureure générale de New York, Letitia James, a poursuivi Amazon mardi soir, affirmant que l’entreprise avait fourni une protection de sécurité inadéquate aux travailleurs de New York pendant la pandémie et avait exercé des représailles contre les employés qui avaient exprimé des inquiétudes quant aux conditions.

L’affaire porte sur deux installations d’Amazon: un grand entrepôt sur Staten Island et un dépôt de livraison dans le Queens. Mme James soutient qu’Amazon n’a pas correctement nettoyé ses bâtiments, a effectué une recherche des contacts inadéquate pour les cas connus de Covid-19 et «a pris des mesures de représailles rapides» pour faire taire les plaintes des travailleurs.

«Les profits extrêmes d’Amazon et son taux de croissance exponentiel se sont fait au détriment de la vie, de la santé et de la sécurité de ses travailleurs de première ligne», a déclaré Mme James dans la plainte déposé à la Cour suprême de New York.

Kelly Nantel, une porte-parole d’Amazon, a déclaré que l’entreprise se souciait «profondément de la santé et de la sécurité» de ses travailleurs.