New York pourrait obtenir 524 millions de dollars dans le cadre de règlements sur les opioïdes avec Teva

NEW YORK (AP) – New York recevra jusqu’à 524 millions de dollars du fabricant de médicaments Teva pour régler les allégations selon lesquelles la société aurait contribué à l’épidémie d’opioïdes aux États-Unis, le plus gros montant obtenu auprès d’un fabricant ou distributeur d’opioïdes poursuivi par l’État, a annoncé la procureure générale Letitia James. Jeudi.

L’État a conclu une série de règlements avec des sociétés pharmaceutiques à la suite d’un procès intenté par le procureur général en 2019 les accusant de marketing trompeur et de ne pas avoir empêché le détournement illégal de substances contrôlées.

Teva Pharmaceuticals USA, Inc. et ses affiliés ont été reconnus coupables l’année dernière d’accusations de nuisance publique par un jury de Long Island. Pour résoudre la phase de recours, Teva a accepté de verser 313 millions de dollars sur 18 ans, a déclaré James.

New York recevra en outre 211 millions de dollars d’un règlement national de 4,3 milliards de dollars convenu par Teva en juillet s’il est approuvé par les gouvernements des États et locaux et les tribus, selon le procureur général.

Teva était le dernier accusé opioïde restant à ne pas être en faillite et James a déclaré que l’accord mettait fin à son litige contre les sociétés. L’État a obtenu plus de 2 milliards de dollars pour lutter contre le fléau des opioïdes, a-t-elle déclaré.

New York a créé un fonds de règlement pour affecter l’argent aux efforts de réduction, de traitement et de prévention dans les communautés durement touchées.

“C’est une journée historique dans notre bataille contre la crise des opioïdes et je suis fier de pouvoir fournir des fonds et des ressources essentiels aux communautés Teva et à d’autres entreprises ravagées par leur inconduite généralisée”, a déclaré James dans un communiqué préparé.

L’accord comprend une interdiction de la commercialisation des opioïdes, des restrictions sur le lobbying politique et une interdiction des opioïdes à forte dose.

Un e-mail sollicitant un commentaire a été envoyé à Teva.

The Associated Press