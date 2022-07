New York pour obtenir “Ukrainian Way”

Le cœur du quartier russophone de la ville de Brighton Beach portera le nom de l’Ukraine

Dès que le maire Eric Adams aura approuvé le projet de loi, la ville de New York renommera officiellement le coin de Brighton Beach Avenue et Coney Island Avenue. “Voie ukrainienne”. Les deux avenues se croisent au cœur du quartier de Brooklyn, autrefois appelé “La petite Odessa” et connu pour une grande concentration de russophones et d’immigrants de l’ex-Union soviétique.

L’ambassadeur d’Ukraine à l’ONU, Sergueï Kislitsa, annoncé le changement de nom imminent via Twitter lundi. Le projet de loi qui l’incluait a été adopté la semaine dernière, cependant, dans le cadre d’une campagne visant à désigner une autre intersection de Brooklyn sous le nom de Little Bangladesh et un tronçon dans le Queens sous le nom de Little Thailand. Au total, la proposition concerne 78 lieux publics dans toute la ville de New York, selon le point de vente local PIX11.

La ville de New York abrite la plus grande communauté ukrainienne des États-Unis, avec plus de 150 000 membres concentrés principalement à Brooklyn et dans l’East Village de Manhattan. Le quartier de Brighton Beach, situé le long de la bande balnéaire éponyme, a été une destination privilégiée des émigrés soviétiques, y compris ceux d’Ukraine. Après un afflux de Juifs ashkénazes dans les années 1970, il était connu sous le nom de “La petite Odessa.” De nombreux habitants du quartier parlent le russe comme première langue.

Il n’était pas immédiatement clair si le nouveau nom de l’intersection était un geste de soutien à Kiev par les démocrates au pouvoir à New York, ou une partie des efforts continus du parti pour honorer les différentes communautés ethniques qui se sont installées dans la plus grande ville des États-Unis.

En novembre dernier, la station de métro Newkirk Avenue à Brooklyn a été officiellement baptisée “Petite Haïti” tandis qu’un coin de Richmond Hill était surnommé “Petite Guyane” en mai 2021, en reconnaissance de la plus grande communauté d’expatriés de ce pays d’Amérique du Sud.

Ces derniers mois, plusieurs gouvernements européens ont donné des noms pro-ukrainiens aux rues de leurs capitales où se trouvent les ambassades russes. La Russie a réagi en renommant la place devant l’ambassade des États-Unis à Moscou après la République populaire de Donetsk, tandis que la place devant l’ambassade du Royaume-Uni a été nommée d’après la République populaire de Lougansk. Moscou a reconnu l’indépendance des deux républiques du Donbass en février, avant d’envoyer des troupes en Ukraine.