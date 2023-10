New York peut exiger une vérification des antécédents pour acheter une imprimante 3D

Les résidents de New York qui envisagent d’acquérir une nouvelle imprimante 3D pourraient bientôt devoir soumettre une vérification de leurs antécédents criminels si un nouveau projet de loi de l’État devenait loi. Le récemment introduit législationrédigé par la sénatrice de l’État Jenifer Rajkumar, vise à éliminer une faille de plus en plus populaire selon laquelle des criminels condamnés à qui il serait autrement interdit d’acheter légalement une arme à feu se contentent d’imprimer en 3D des composants individuels pour créer un introuvable «pistolet fantôme.» Si elle est adoptée, New York rejoindrait un nombre croissant d’États imposant des restrictions sur les imprimantes 3D au nom de la sécurité publique.

Le projet de loi de New York, appelé AB A8132, exigerait une vérification des antécédents criminels pour toute personne tentant d’acheter une imprimante 3D capable de fabriquer une arme à feu. Il interdirait également la vente de ces imprimantes à toute personne ayant des antécédents criminels qui l’empêchent de posséder une arme à feu. Tel qu’il est actuellement rédigé, le projet de loi ne précise pas quels modèles ou marques d’imprimantes pourraient potentiellement relever de cette vaste catégorie. Le projet de loi définit une imprimante tridimensionnelle comme un « appareil capable de produire un objet tridimensionnel à partir d’un modèle numérique ».

« Des armes à feu imprimées en trois dimensions, un type d’arme fantôme introuvable, peuvent être fabriquées par quiconque utilisant une imprimante tridimensionnelle à 150 dollars », a écrit Rajkumar dans un communiqué. mémorandum expliquant le projet de loi. « Ce projet de loi exigera une vérification des antécédents afin que les armes à feu imprimées en trois dimensions ne tombent pas entre de mauvaises mains. »

Rajkumar n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Gizmodo.

Les armes fantômes font généralement référence à armes à feu non numérotées et intraçables que les gens peuvent acheter ou assembler eux-mêmes sans vérification d’antécédents. Les imprimantes 3D ne sont pas techniquement nécessaires pour créer un pistolet fantôme, mais elles peuvent et ont été utilisées pour fabriquer des composants individuels non sérialisés, des mécanismes de tir ou, dans certains cas, armes à feu entièrement fonctionnelles.

Les affaires sont florissantes. La police de New York a aurait Nous avons constaté une augmentation de 60 % des armes fantômes saisies dans les rues de la ville au cours des deux dernières années consécutives. NYPD récemment tracé des ventes d’armes fantômes en ligne à une « opération d’impression d’armes fantômes » remplie d’imprimantes 3D et d’armes à feu nichée dans une garderie.

« Pour ceux qui pensent que l’impression d’armes à feu en 3D est la voie de l’avenir. Vous vous trompez », a déclaré le commissaire de la police de New York, Edward Caban, lors d’une conférence de presse à la suite du siège de la garderie.

Les chiffres des saisies d’armes fantômes ne sont pas non plus plus rassurants au niveau national. Une récente rapport publié par le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs note une augmentation de 1 083 % des récupérations d’armes fantômes entre 2017 et 2021, des chiffres qui, selon eux, sont probablement sous-estimés. Une poignée d’États, dont Hawaï, le Delaware et le New Jersey, ont chacun ont adopté leur propre législation interdisant les armes à feu imprimées en 3D. Les lois fédérales complètes interdisant les armes fantômes restent inexistantes.

L’augmentation des crimes perpétrés avec ces armes combinées a attiré l’attention de l’administration Biden, qui l’année dernière règles fédérales mises à jour dire que les kits « acheter, construire, tirer » disponibles en ligne sont considérés comme des « armes à feu » en vertu de la loi sur le contrôle des armes à feu de 1968. Comme on pouvait s’y attendre, les défenseurs des droits des armes à feu ont contesté ces changements, arguant qu’ils allaient à l’encontre du deuxième amendement. La Court Suprême temporairement relancé La réglementation sur les armes fantômes de Biden en août de cette année, même si son avenir juridique à long terme reste incertain.

Mais les purs et durs du deuxième amendement ne sont pas les seuls à s’opposer à une réglementation ciblant les armes à feu imprimées en 3D. Des experts en liberté d’expression et certains défenseurs des libertés civiles ont défendu l’interdiction des armes à feu imprimées en 3D, ou du moins les conceptions permettant de les créer pourraient le faire. aller à l’encontre du premier amendement puisque les instructions sont simplement des lignes de texte et de code. Cela faisait partie de l’argumentation Défense distribuée fondateur et crypto-anarchiste auto-identifié Cody Wilson l’a fait lorsqu’il a poursuivi le Département d’État en 2015 pour qu’il continue de publier en ligne les plans du pistolet imprimé en 3D « libérateur » de l’entreprise. Défense finalement distribuée réglé ce procès avec l’administration Trump.

Wilson, dont la société fabrique et vend des fraiseuses contrôlées par ordinateur capables de produire des armes à feu en quelques heures, a déclaré à Gizmodo qu’il « soutient fermement[s]» L’exigence de vérification des antécédents proposée par le sénateur Rajkumar.

« Les paradisiaques législatifs du Sénat de l’État de New York accordent à des entreprises comme les mines des pouvoirs de monopole lorsqu’elles créent ce genre d’exigences », a déclaré Wilson. « Il est difficile de gagner de l’argent en vendant des imprimantes 3D chinoises bon marché, c’est pourquoi je bénis le terrain sur lequel marchent les sénateurs de l’État de New York lorsqu’ils proposent des protections commerciales nationales comme celle-ci. »

Wilson était arrêté à Taipei, Taiwan en 2018 après avoir été accusé d’avoir agressé sexuellement une jeune fille de 16 ans au Texas. Il a depuis a plaidé coupable avoir blessé un enfant et a dû s’inscrire comme délinquant sexuel.