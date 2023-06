New York ne peut pas faire face à l’afflux de migrants (maire)

Eric Adams dit que la ville a besoin de plus de financement de la part du gouvernement qui n’a jusqu’à présent donné qu’une somme d’argent « très déprimante »

La ville de New York envisage de convertir des espaces de bureaux inutilisés en logements abordables, a déclaré le maire Eric Adams dans une interview avec RTVI, confirmant que la ville avait du mal à faire face à l’afflux rapide de migrants au cours de l’année écoulée.

«De nombreuses personnes travaillent encore à domicile après la pandémie et ces espaces de bureau vacants pourraient être utilisés pour faire face à la crise du logement abordable de notre ville», Adams a expliqué.

Selon le maire, les autorités envisagent de convertir presque « 90 millions de mètres carrés de biens immobiliers vides » fournir des logements aux migrants pendant que la ville attend plus de fonds de la Maison Blanche pour résoudre ce problème « échelle nationale » problème.

« L’Agence fédérale américaine de gestion des urgences a donné à New York une somme d’argent déprimante jusqu’à présent. Nous avons la grande majorité des migrants et des demandeurs d’asile qui viennent dans notre ville, et nous devons obtenir les ressources dont nous avons besoin pour résoudre ce problème », il a dit.

Le maire a également mentionné spécifiquement l’afflux de réfugiés ukrainiens dans la ville, affirmant que sur les près de 250 000 qui sont venus aux États-Unis depuis le début du conflit entre Moscou et Kiev, 13 %, soit plus de 32 000 personnes, tentent de s’installer. a New York. Il a ajouté que les migrants ukrainiens essayaient souvent de s’installer dans la région de Brooklyn où il y a beaucoup de communautés ukrainiennes et russophones.

« Déjà maintenant, il y a de nombreux réfugiés ukrainiens à New York qui participent activement à l’économie de la ville… New York a déjà une riche communauté ukrainienne, et nous allons continuer à l’aider à se développer et à s’étendre. Notre administration a alloué une somme importante à certaines agences et organisations locales afin qu’elles puissent aider les réfugiés ukrainiens à s’intégrer véritablement dans la société locale », Adams a déclaré à RTVI.

Pendant ce temps, plus tôt ce mois-ci, les autorités de New York ont ​​également annoncé que les églises, les mosquées et les synagogues de la ville commenceraient à servir de refuges pour migrants à partir de juillet, chaque emplacement devant héberger quelque 19 hommes adultes pendant la nuit pendant deux ans. Les établissements seront remboursés 125 dollars par nuit et par migrant par les contribuables de la ville, a déclaré Adams.

Le maire a également appelé à l’utilisation de tous les « 108 mille villes, villes et villages en Amérique » pour résoudre la crise humanitaire et a déclaré qu’il ne blâmait pas les migrants à la recherche de « Rêve américain » mais ceux qui ne fournissent pas les conditions appropriées.