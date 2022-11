New York n’a autorisé aucun magasin de pots, mais ils abondent

NEW YORK (AP) – Impatient, anxieux et frustré, Yuri Krupitsky attend de savoir s’il pourra ouvrir l’un des premiers magasins légaux de marijuana à des fins récréatives dans l’État de New York.

Il s’est disputé une longue demande pour devenir l’un des quelque 900 candidats à un premier tour de 150 licences, pour faire face à une nouvelle incertitude à la suite d’une décision de justice la semaine dernière. Il empêche temporairement l’État de donner le feu vert aux dispensaires dans le territoire de Krupitsky à Brooklyn et dans certaines autres régions.

Pendant ce temps, les magasins de pots non autorisés ont surgi en masse.

Des magasins vendant ouvertement de la marijuana se trouvent désormais dans toute la ville de New York, exploités par des personnes qui ont ignoré les exigences en matière de licences.

“C’est de la concurrence déloyale”, a déclaré Kuritsky. « Tout le monde dit simplement : « Asseyez-vous et attendez », et en attendant, je vois magasin après magasin, et ils gagnent leur argent. Je suis assis en attendant de le faire de la bonne façon.

Sous pression pour lancer l’un des marchés de la marijuana légale les plus attendus du pays, le Conseil de contrôle du cannabis de l’État devrait envisager lundi d’attribuer des licences de dispensaire aux entrepreneurs et aux groupes à but non lucratif – une étape majeure qui survient alors que les régulateurs du cannabis soulignent qu’ils essaient de arrêter les vendeurs sans licence.

«Il ne peut y avoir de marché légal et réglementé fonctionnant côte à côte avec un marché illégal – cela va à l’encontre des objectifs de la loi sur le cannabis de l’État visant à protéger la santé publique et à créer un marché équitable qui s’efforce de réparer les dommages causés par l’application disproportionnée de interdiction du cannabis », a déclaré le porte-parole du Bureau de la gestion du cannabis, Aaron Ghitelman, dans un communiqué.

New York a légalisé l’usage récréatif de la marijuana en mars 2021, mais est toujours en train d’autoriser les gens à la vendre.

Il a réservé sa première série de licences de vente au détail de pots récréatifs aux candidats condamnés pour marijuana ou à leurs proches, ainsi qu’à certains groupes à but non lucratif. Il prévoyait également un fonds public-privé de 200 millions de dollars pour aider les candidats à l’« équité sociale ».

Les responsables ont même entrepris de trouver, concevoir et rénover des vitrines pour les entrepreneurs à but lucratif, qui doivent sous-louer un espace désigné par l’État et rembourser les coûts de rénovation.

Dix équipes d’entreprises de conception et de construction ont été choisies et l’État discute avec les propriétaires de dizaines d’emplacements. Environ 20 sont en cours d’évaluation de conception préliminaire, a déclaré Jeffrey Gordon, porte-parole de la branche construction de l’État, connue sous le nom de DASNY. Pour payer tout cela, l’État a créé le fonds d’équité et s’efforce de lever des fonds privés, a-t-il déclaré.

Gordon a déclaré que l’agence avait pour objectif d’avoir plusieurs dispensaires prêts d’ici la fin de l’année, mais a rencontré des “retards inattendus”, y compris l’affaire judiciaire, qui remet en question certaines parties des critères de l’État pour les candidats.

“Cependant, de nombreux éléments sont en place et prêts à aller de l’avant”, a-t-il déclaré.

Pendant que ces efforts se concrétisent, certaines personnes ont simplement loué des devantures de magasins et ont commencé à vendre du cannabis sans autorisation.

Empire Cannabis Club a déjà un emplacement à Brooklyn, deux à Manhattan et en prévoit d’autres. Le propriétaire Jonathan Elfand dit que le club, vieux d’un an, vend des produits à base de marijuana au prix coûtant à des milliers de membres qui paient des frais quotidiens ou mensuels.

Il soutient que l’opération est légale. L’État n’est pas d’accord, mais Elfand n’est pas découragé et dit qu’il accueillerait favorablement une bataille judiciaire.

« Si vous pensez qu’il y a quelque chose que nous faisons mal, s’il vous plaît, engagez la bataille. Nous sommes prêts », a déclaré Elfand, qui a également demandé une licence de dispensaire.

Le bureau du cannabis a dit à Empire et à des dizaines d’autres entreprises de cesser de vendre du pot, et l’agence travaille avec les responsables locaux de l’application des lois pour réprimer.

L’application peut prendre la forme d’avis de violation, mais il y a aussi eu des arrestations. Des perquisitions dans un magasin de banlieue de Buffalo en février et dans un magasin de Brooklyn mercredi ont conduit à des accusations de possession de pot.

“Nous allons prendre toutes les mesures légales à notre disposition” pour s’assurer que les gens comprennent qu’ils ne peuvent pas vendre du pot non réglementé en toute impunité, a déclaré le shérif de New York, Anthony Miranda.

Son bureau et le département de police de New York ont ​​​​également cité des lois sur le stationnement et la vente pour remorquer des camions soupçonnés de vendre de l’herbe.

Craig Sweat et ses partenaires exploitaient une flotte de camions “Uncle Budd” qui ont été saisis en septembre. Il dit qu’ils ne vendaient pas de marijuana, mais plutôt en donnaient aux personnes qui faisaient des dons. Malgré la saisie, il doute que les autorités aient envie de procéder à un démantèlement généralisé des magasins illégaux ; cela reviendrait à “criminaliser à nouveau la marijuana”, dit-il.

Le Sénat de l’État a adopté en juin une proposition visant à augmenter les amendes pour les ventes illicites et à faire de la vente sans licence un délit. La mesure est au point mort à l’Assemblée, mais la parraine, la sénatrice Liz Krueger, une démocrate, se dit “optimiste” quant à la résolution du problème l’année prochaine.

Parmi les candidats au dispensaire qui espèrent être approuvés lundi, il y a Jessica Naissant, qui pense qu’elle est une candidate idéale. Américaine d’origine haïtienne de première génération, elle possédait jusqu’à récemment un magasin qui vendait le CBD, un produit chimique à base de cannabis non enivrant et légal au niveau fédéral. Elle fait du bénévolat pour parler à des groupes religieux et à d’autres au sujet de la légalisation de la marijuana. Et elle a un dossier d’arrestation admissible – une accusation de possession de pot en 2016, a-t-elle déclaré.

“Il était hors de question que je laisse passer cette chance”, a déclaré Naissant.

Mais maintenant, elle s’inquiète de la façon dont la décision du tribunal de la semaine dernière affectera ses perspectives, puisqu’elle a inscrit son Brooklyn natal comme son emplacement de premier choix.

“C’est doux-amer, c’est sûr”, a-t-elle déclaré.

Outre les aspirants vendeurs, des centaines de producteurs de chanvre qui ont récemment cultivé la première culture légale de marijuana à New York cherchent à savoir quand les dispensaires ouvriront pour commercialiser leur récolte.

“Ils n’ont pas vraiment beaucoup d’autres options que d’attendre et d’espérer qu’ils ne subiront pas de pertes”, a déclaré Dan Livingston de la Cannabis Association of New York, un groupe commercial.

Quelles que soient les rides, l’approche de New York en matière de légalisation a reçu des félicitations pour avoir innové et mis l’accent sur l’équité, et l’avocat demandeur et avocat spécialisé dans le cannabis, Scheril Murray Powell, conseille la patience. En tant que directrice de l’exploitation de la Fondation Justus, elle travaille pour aider les vendeurs de longue date à devenir légaux.

“Ils ont attendu des décennies pour que ce moment se produise, et je pense que tout le monde s’est engagé à faire en sorte que cela se passe correctement”, a-t-elle déclaré. “Encore quelques mois, ce n’est pas si long pour bien faire les choses.”

Jennifer Peltz et Bobby Caina Calvan, Associated Press