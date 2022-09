New York met fin au mandat de masque pour les métros, bus et autres transports en commun

Un logo de la Metropolitan Transportation Authority (MTA) est affiché sur le côté d’une rame de métro à Manhattan, New York, le 2 juin 2021.

Les New-Yorkais ne sont plus tenus de porter des masques dans les transports en commun, a annoncé mercredi la gouverneure Kathy Hochul.

Les cas de Covid et les hospitalisations ont considérablement diminué à New York et dans tout l’État depuis le pic de la poussée massive d’omicron l’hiver dernier.

New York a institué des mandats de masque dans les transports en commun il y a plus de deux ans lorsque la ville était l’épicentre de la pandémie aux États-Unis

Hochul a déclaré que la décision de lever le mandat est basée sur la baisse des infections, les hospitalisations et la disponibilité de nouveaux rappels qui ciblent la sous-variante BA.5 dominante de l’omicron.

Les masques sont toujours nécessaires dans les maisons de retraite et les hôpitaux, a déclaré Hochul.

