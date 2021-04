Le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé mercredi que l’État lèverait les couvre-feux dans tout l’État et l’interdiction des places dans les bars à New York, ce qui constitue une étape importante pour la reprise d’une industrie durement touchée par les verrouillages pandémiques.

Les places dans les bars seront autorisées à New York à partir du 3 mai, plus d’un an après l’entrée en vigueur des restrictions au plus fort de la pandémie.

Autrefois considérée comme le point chaud de la pandémie dans le pays, la ville de New York a été durement touchée par les fermetures. Les restrictions sévères sur les bars et les restaurants qui ont commencé en mars de l’année dernière ont laissé la ville souffrir d’un chômage généralisé, avec plus de 1200 restaurants fermant leurs portes définitivement à partir de juillet 2020, selon le contrôleur de la ville de New York.

Le gouverneur a également annoncé que les autres couvre-feux pour les services alimentaires et de boissons dans l’État prendraient également fin. Le couvre-feu pour les repas en plein air à 12 h 00 prendra fin le 17 mai et le couvre-feu pour les repas à l’intérieur expirera le 31 mai.

Les couvre-feux pour tous les événements avec service de traiteur seront levés le 31 mai et le couvre-feu à 1 h du matin pour les événements avec service de traiteur où les participants ont une preuve de leur statut vaccinal ou un résultat négatif récent du test Covid sera levé d’ici le 17 mai.

Les événements organisés dans les résidences peuvent également reprendre à partir du 3 mai au-dessus de la limite de rassemblement résidentiel de l’État de 10 personnes à l’intérieur et de 25 personnes à l’extérieur, à condition que les événements soient organisés par un traiteur agréé et respectent strictement les consignes de santé et de sécurité, selon un communiqué de presse. du bureau du gouverneur.

Les annonces interviennent alors que les chiffres de Covid dans l’État de New York et à New York continuent de diminuer. Le taux de positivité est d’un peu plus de 2% à l’échelle de l’État et d’un peu plus de 6% dans la ville. La campagne de vaccination progresse également, 44% de l’État de New York ayant reçu au moins une dose d’un vaccin Covid.

« Nous savons que le taux de positivité au COVID est fonction de notre comportement, et au cours de l’année dernière, les New-Yorkais sont restés disciplinés et ont continué avec les pratiques que nous savons travailler pour arrêter la propagation du virus », a déclaré Cuomo. « La levée de ces restrictions pour les restaurants, les bars et les entreprises de restauration permettra à ces entreprises qui ont été dévastées par la pandémie de commencer à se redresser alors que nous revenons à une nouvelle normalité dans un monde post-pandémique. »

Le gouverneur a également annoncé que les gymnases et les centres de fitness en dehors de New York passeraient de 33% à 50% de leur capacité, que les casinos et les installations de jeux passeraient de 25% à 50% de capacité et les bureaux passeraient de 50% à 75% de capacité.

« Pour être clair, nous ne pourrons maintenir ces progrès que si tout le monde reçoit le vaccin Covid », a averti Cuomo.