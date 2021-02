New York met fin à l’interdiction de la maternité de substitution commerciale

NEW YORK (AP) – Pour devenir père de deux filles, le sénateur de l’État de New York Brad Hoylman et son mari ont fait des voyages à travers le pays en Californie, où les filles sont nées grâce à des arrangements de maternité de substitution.

À l’époque, New York était l’un des rares États à interdire la maternité de substitution commerciale. Maintenant, il est sur le point de devenir légal après des années d’activisme de Hoylman et d’une foule d’alliés qui ont finalement vaincu une opposition politique tenace.

Au lieu d’être une valeur aberrante nationale, New York deviendra un leader, selon des experts en maternité de substitution. Ils disent que la nouvelle loi, adoptée en avril et prenant effet lundi, contient une charte des droits des mères porteuses offrant les meilleures protections du pays pour les femmes qui servent de substituts.

Parmi les dispositions: le droit à une représentation juridique indépendante, une garantie d’une couverture médicale complète et le droit de prendre ses propres décisions en matière de soins de santé, y compris d’interrompre ou de poursuivre une grossesse.

«Nous sommes allés en Californie parce qu’il y avait les meilleures lois», a déclaré Hoylman. «Maintenant, New York a la meilleure loi. Nous pensons que c’est un modèle pour les autres États. »

La nouvelle loi autorise la gestation pour autrui sur une base commerciale, impliquant une mère porteuse qui n’est pas génétiquement liée à l’embryon. Un ovule est retiré de la mère prévue, fécondé avec du sperme, puis transféré à une mère porteuse – contrairement à ce que l’on appelle la maternité de substitution traditionnelle qui implique un ovule de la mère porteuse. L’option gestationnelle est bien accueillie par de nombreuses personnes LGBTQ qui souhaitent être parents, ainsi que par les couples aux prises avec l’infertilité.

Avec le changement à New York, les défenseurs de la maternité de substitution disent que seuls la Louisiane et le Michigan ont des lois interdisant explicitement la maternité de substitution rémunérée. Le Nebraska n’a pas d’interdiction explicite, mais une loi stipule que les contrats de maternité de substitution payés sont inapplicables.

Hoylman, qui était le principal parrain du projet de loi sur la maternité de substitution au Sénat de New York, et son mari, le cinéaste David Sigal, ont fait environ 10 voyages en Californie entre eux pour aider à superviser les arrangements qui ont conduit à la naissance de leurs filles, Silvia, aujourd’hui âgée de 10 ans, et Lucy, 3 ans.

La gestation pour autrui coûte habituellement entre 100 000 $ et 150 000 $. Hoylman a refusé d’estimer les coûts totaux engagés par lui et Sigal, mais a déclaré: «Cela valait chaque centime.»

Parmi les coûts standard figurent les honoraires des avocats et de l’agence de maternité de substitution, le coût de la fécondation in vitro, ainsi que l’indemnisation et l’assurance maladie pour la mère porteuse. Les taux de rémunération varient considérablement – généralement de 25 000 $ à 50 000 $.

Le premier projet de loi visant à abroger l’interdiction de New York a été présenté par la députée Amy Paulin en 2012, l’année où Hoylman a été élu au Sénat. Elle a échoué pendant des années face à l’opposition farouche de l’Église catholique romaine et de certaines féministes, qui ont soutenu que la maternité de substitution rémunérée conduisait à l’exploitation des femmes.

«En vertu de ce projet de loi, les femmes dans le besoin économique deviennent des navires commercialisés à louer, et les fœtus qu’elles transportent deviennent la propriété d’autrui», a écrit la célèbre féministe Gloria Steinem aux législateurs en 2019.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui, plus tôt dans son mandat, a fait pression pour légaliser le mariage homosexuel, a répondu que l’interdiction de la gestation pour autrui était «fondée sur la peur et non sur l’amour» et était particulièrement préjudiciable aux couples de même sexe.

Un expert de premier plan en matière de maternité de substitution en Californie, Parham Zar, affirme que les couples homosexuels et les hommes célibataires ont constitué environ la moitié de sa clientèle en 20 ans en tant que directeur général du Egg Donor & Surrogacy Institute à Beverly Hills.

L’institut a supervisé plus de 1 200 naissances de maternité de substitution au cours de cette période, selon Zar, et il envisage maintenant d’ouvrir un bureau à New York. Il espère qu’une clientèle élargie comprendra de nombreux étrangers originaires de pays où la gestation pour autrui est fortement restreinte ou illégale.

Zar dit qu’il conseille aux clients de se préparer pour au moins 100 000 $ en coûts pour une gestation pour autrui.

Les factures peuvent être plus élevées. Andrew Kabatchnick, un comptable de White Plains, New York, dit que lui et sa femme, l’ergothérapeute Leah Marx, ont dépensé 250 000 $ à 300 000 $ pour deux naissances de gestation pour autrui. Leur fille de 2 ans, Sophie, a été condamnée à terme par une mère porteuse en Alabama; un deuxième bébé est attendu en juin via une mère porteuse en Arkansas.

Kabatchnick dit que c’était «une décision facile» d’avoir un deuxième enfant, bien qu’il reconnaisse que les coûts pourraient être lourds pour de nombreux couples.

Kabatchnick et Marx ont été les clients de l’avocate Vicki Ferrara, fondatrice et directrice juridique de Worldwide Surrogacy à Fairfield, Connecticut.

Elle est impressionnée par la nouvelle loi de New York, affirmant qu’elle «introduit la maternité de substitution dans un nouveau domaine de l’éthique que nous n’avons pas vu dans d’autres États».

Par exemple, a-t-elle dit, les pratiques de maternité de substitution éthiques qui sont facultatives dans certains États seront désormais obligatoires à New York. Et aucune agence de maternité de substitution hors de l’État ne peut fonctionner à New York sans obtenir une licence d’État, devenant ainsi obligée de suivre les nouvelles réglementations.

Ferrara espère que New York fera pression pour un dépistage minutieux des mères porteuses et des futurs parents avant la signature de tout contrat.

«Nous demandons à des personnes qui ne se connaissent pas de se rassembler pour mettre au monde un bébé», a-t-elle déclaré. «Nous devons protéger à la fois les parents d’intention et la mère porteuse pour que le bébé soit placé dans une situation vraiment positive.»