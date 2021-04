Les premiers résultats du recensement américain de 2020 sont disponibles, montrant une population de plus de 331 millions d’habitants. Sept États ont chacun perdu un siège au Congrès, dont New York et la Californie. Le Texas et la Floride figuraient parmi les six qui ont obtenu une représentation.

Selon les résultats de répartition annoncés par le Bureau du recensement lundi, la population totale des États-Unis en avril 2020 s’élevait à 331 449 281. Il s’agissait d’une augmentation de 7,4% par rapport à 2010, mais la deuxième plus lente de l’histoire après les années 1930, ont déclaré les responsables du recensement. États gagnent des sièges en réattribution: Texas + 2N. Caroline + 1Colorado + 1Oregon + 1Montana + 1Floride + 1États perdant des sièges: Californie -1New York -1Illinois -1Michigan -1Ohio -1W. Virginie -1Pennsylvanie -1 – Ian Haworth (@ighaworth) 26 avril 2021 Les résultats des États se sont traduits par un déplacement de sept sièges à la Chambre des représentants, le Texas en gagnant deux, suivi du Colorado, de la Floride, de la Caroline du Nord, du Montana et de l’Oregon avec un chacun. L’Illinois, le Michigan, l’Ohio, la Virginie-Occidentale et la Pennsylvanie ont perdu un siège chacun, tout comme la Californie – pour la première fois dans l’histoire, rien de moins. Le Golden State reste cependant le plus peuplé des États-Unis, avec 39,5 millions d’habitants. Le Wyoming est resté le moins peuplé, avec seulement 576 851 habitants. Il s’agit du plus petit nombre de sièges changeant de mains entre États depuis 1941, ont déclaré des responsables, alors que 37 États restaient aux niveaux actuels de représentation. Un responsable du recensement vient de dire que si NY avait compté ** 89 personnes de plus **, il n’aurait pas perdu un siège au Congrès! – Shane Goldmacher (@ShaneGoldmacher) 26 avril 2021 New York a également perdu un siège, mais il ne manquerait que 89 personnes, auquel cas le Minnesota aurait perdu un membre du Congrès à la place. C’était la plus petite marge par laquelle un État américain avait perdu un siège au Congrès depuis 1940 et peut-être jamais, selon le New York Times; L’Oregon comptait 231 résidents en 1970. New York restera l’une des quatre plus grandes délégations d’État à la Chambre, avec 26 représentants. La Californie en aura 52, suivie du Texas avec 38 et de la Floride avec 28. Chaque député représente désormais environ 50 000 personnes de plus qu’en 2010, soit 761 169 en moyenne. La taille de la Chambre a été fixée par la loi de 1929 sur la répartition permanente, bien qu’une proposition visant à accorder au district de Columbia le statut d’État le ferait passer à 436 si elle était adoptée. Alors que les démocrates ont fait valoir que les résidents de Washington, DC souffrent de devoir payer des impôts fédéraux sans représentation au Congrès, la population du district de la capitale a en fait augmenté de 14,6% pour atteindre 689 545. En comparaison, l’Utah, avec 18,4%, est l’État avec la plus forte augmentation en pourcentage de la population depuis 2010. Lire la suite









Les principaux médias ont souligné les implications politiques de ce changement, AP notant que les Américains «Continuer à passer aux États gérés par le GOP.» Cinq des sept États qui ont perdu des sièges au Congrès sont des bastions démocrates, contre deux qui ont obtenu une représentation. Cependant, certains démographes ont souligné que l'exode de Californie se traduisait par des États voisins devenant plus démocrates. «C'est l'exode californien, les immigrants de l'État bleu,» William Frey, un démographe à la Brookings Institution, a déclaré à AP. «Les Californiens prennent leurs votes et déménagent ailleurs.» La date limite légale pour annoncer les résultats de la répartition était le 31 décembre, mais le Bureau du recensement les a retardés jusqu'en avril en invoquant les défis causés par la pandémie de Covid-19 et ce que AP a décrit comme «Besoin de corriger des irrégularités non inattendues.» Selon Michael Thieme, directeur adjoint en charge des systèmes et des contrats, le Census Bureau a reçu un « sans précédent » nombre de réponses sans code d'identification à 12 chiffres attribué à chaque adresse domiciliaire connue, mais le bureau a utilisé «Expertise humaine profonde» pour adapter toutes les données correctement. Le redécoupage réel à l'intérieur des États ne peut être achevé tant que le recensement n'a pas publié des données plus précises, ce qui peut se produire en août ou en septembre. Plusieurs États se sont plaints que cela leur laissera peu de temps avant la mi-mandat de l'année prochaine.