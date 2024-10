New York Liberty et Minnesota Lynx cherchent à se réinitialiser pour le match 2 après le premier match chaotique des finales de la WNBA

NEW YORK — Nous sommes jeudi soir, le buzzer final retentit, les obligations des médias sont terminées, les téléphones explosent avec des messages de tout le monde, et l’un des matchs de la finale de la WNBA les plus dramatiques et mémorables de l’histoire de la ligue est dans le rétroviseur.

Et maintenant ?

Vous pouvez essayer de vivre dans un niveau émotionnel élevé (ou bas) le plus longtemps possible, en savourant la joie ou en vous souvenant de la douleur pour vous motiver. Ou tout jeter et avancer, sachant qu’il reste au moins deux jeux supplémentaires dans la série.

Une chose que les joueurs de Lynx et de Liberty avaient en commun après la victoire épique en prolongation du premier match de jeudi par les Lynx : beaucoup d’entre eux se sont tournés vers le film. Avant même que les équipes ne se réunissent samedi pour se regrouper avant le match 2, plusieurs joueurs devaient revoir la rencontre.

« Je n’ai dormi que vers 15 h 30 ce soir-là », a déclaré la garde des Lynx Kayla McBride. « J’ai dit à tout le monde que mon âme avait quitté mon corps quand Courtney (Williams) avait fait ce 3. J’ai dû regarder le match pour me calmer. »

nous ne nous contentons pas d’une seule victoire. pic.twitter.com/ifWDJoQSWl – Lynx du Minnesota (@minnesotalynx) 12 octobre 2024

Courtney Vandersloot a ressenti la même chose après la défaite de New York. Même si elle voulait intentionnellement envisager la grande opportunité qu’ils ont encore dans cette série, elle a dû revoir la fin avec sa femme, l’ancienne championne de la WNBA Allie Quigley.

« Nous sommes retournés ensemble et avons regardé les cinq dernières minutes et la prolongation, ce que nous ne ferions pas habituellement, mais il y avait quelques choses que nous analysions et sur lesquelles nous n’étions pas d’accord », a déclaré Vandersloot. « Je pense que si nous ne l’avions pas fait, nous n’aurions pas pu dormir. C’était donc un peu comme si nous le lançons, découvrons-le.

Breanna Stewart voulait voir son lancer franc manqué à 0,8 seconde de la fin du temps réglementaire, celui qui aurait donné la victoire à New York, pour s’assurer qu’elle ne s’était pas éloignée de sa routine. Leonie Fiebich a rejoué le jeu complet trois fois de plus, car le jeu se jouait encore et encore dans sa tête.

La star des Lynx, Napheesa Collier, qui a marqué le but vainqueur en prolongation, n’a pas voulu la voir disparaître face à Jonquel Jones plus de deux fois et est restée à l’écart des médias sociaux. Mais Williams n’avait pas ce même luxe. Même si elle voulait passer au match 2, le plus gros plan de la soirée n’arrêtait pas de se répéter autour d’elle.

« Mon père en a fait une overdose », a déclaré Williams. « Même si je ne voulais pas le regarder, il faisait une overdose. »

Au-delà de Quigley et Don Williams, les autres familles et amis ont joué un grand rôle dans la capacité des joueurs à décompresser de la théâtralité du premier match.

Stewart a déclaré que ses enfants ne remarquent pas si elle gagne ou perd, même si elle se trouve moins encline aux grossièretés à la suite de défaites – même lorsque sa réaction aux ratés tardifs a été « WTF » – parce qu’elle ne veut pas des plus petits. entendre des gros mots. Elle a également demandé à son ancienne coéquipière Sue Bird et Nancy Lieberman de lui tendre la main, lui disant toutes deux essentiellement de rebondir. Sabrina Ionescu avait 25 membres de sa famille venus de Californie pour l’aider à penser à autre chose que le basket-ball. Même si elle dit que l’optimisme de son mari peut parfois être ennuyeux, elle reconnaît qu’il est utile d’avoir des affirmations positives de la part des gens qui l’entourent.

La famille de l’entraîneur du Minnesota, Cheryl Reeve, l’a emmenée regarder la comédie musicale « Le Roi Lion » entre deux heures de film en panne. Son esprit a erré pendant la production, qu’elle avait vue auparavant, mais elle a réussi parce qu’elle et sa femme voulaient que leur fils voie son premier spectacle à Broadway. Beaucoup de ses joueurs ont fini par voir « The Notebook » – Bridget Carleton a souligné que le premier choix, « Wicked », était épuisé – lors de ce qui a fini par être leur premier vrai jour de congé depuis plusieurs semaines.

En fin de compte, le jour de repos n’a pas autant d’importance que ce que Liberty et Lynx feront lors du match 2. Stewart et Ionescu ont tous deux déclaré que ce qui a facilité la progression, c’est qu’ils ont vu de nombreuses façons pour New York d’être meilleur que lors du match 2. ouvreur. Ils ont vu des opportunités d’améliorer leur rythme et d’augmenter le nombre d’actions hors ballon, deux mesures conformes à la façon dont le Liberty a joué jusqu’à présent.

Et le Minnesota réfléchissait déjà à la façon dont s’était déroulée sa dernière série, lorsque le Connecticut a volé le premier match sur la route mais a perdu en cinq. Si les Lynx ne clôturent pas cette série, l’héroïsme du premier match diminuera et le sommet qu’ils ont atteint jeudi sera perdu dans l’histoire. En séries éliminatoires, il n’y a qu’un temps limité pour vivre l’instant présent. Un autre jeu est toujours à l’horizon.

« Nous n’arrivons certainement pas en pensant que nous avons gagné », a déclaré Collier. « Nous avons pu voler ce match mais cela ne veut rien dire. Cela signifie qu’ils vont sortir encore plus affamés lors du deuxième match. Ce sera une bataille.

— L’AthlétismeBen Pickman de ‘s a contribué au reportage sur cette histoire.





(Photo de Kayla McBride et Sabrina Ionescu : Nathaniel S. Butler / NBAE via Getty Images)