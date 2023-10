New York Liberty et Las Vegas Aces organisent une confrontation en super-équipe pour la finale de la WNBA

New York et Las Vegas ont été sur une trajectoire de collision pour les finales de la WNBA tout au long de la saison en tant que deux meilleures équipes de la ligue. Maintenant, ils vont se rencontrer pour le titre de champion.

La série au meilleur des cinq débute dimanche prochain.

Les Aces ont déjà été là, remportant le premier championnat de la franchise la saison dernière. Ils cherchent à devenir le premier champion à répétition de la ligue depuis les Sparks de Los Angeles en 2001-02.

« Nous sommes heureux de nous remettre en position de remporter le prix ultime, qui est un championnat », a déclaré l’entraîneur des Aces Becky Hammon après que l’équipe ait balayé Dallas en demi-finale.

New York s’est qualifié pour la finale de la WNBA pour la première fois depuis 2002 et est la seule franchise originale sans championnat. Alors que Las Vegas a balayé ses deux séries éliminatoires, New York a eu un peu plus de mal à atteindre la ronde du titre. Le Liberty a perdu le premier match contre le Connecticut en demi-finale avant de remporter les trois derniers matchs de la série, scellant ainsi sa place en finale avec une victoire de 87-84 dimanche.

La finale de la WNBA mettra en vedette les deux derniers MVP de la ligue, Breanna Stewart gagnant cette saison et A’ja Wilson l’année dernière. Stewart a devancé Alyssa Thomas et Wilson du Connecticut dans l’une des courses MVP les plus serrées de l’histoire de la ligue.

Las Vegas et New York se sont partagés quatre rencontres de saison régulière cette saison et aucune n’a été serrée. La marge moyenne de victoire était de plus de 19 points, le match le plus serré n’en étant que de neuf. New York a remporté un cinquième affrontement entre les équipes avec une victoire au championnat de la Coupe du Commissaire.

Les équipes ont été constituées de différentes manières, les Aces utilisant trois choix consécutifs n°1 pour obtenir Kelsey Plum, Wilson et Jackie Young de 2017 à 2019. Cela leur a donné un excellent noyau pour accompagner le MVP de la finale WNBA de la saison dernière, Chelsea Gray.

New York a utilisé l’agence libre et les échanges hors saison pour transformer la franchise en un prétendant instantané au titre en ajoutant Stewart, Courtney Vandersloot et Jonquel Jones. Ces trois-là, ainsi que les partants de retour Sabrina Ionescu et Betnijah Laney, donnent au Liberty un formidable cinq de départ.

« Cela signifie beaucoup. Je ne peux pas m’attribuer tout le mérite. mes coéquipiers sont incroyables », a déclaré Jones après avoir aidé New York à éliminer le Connecticut avec 25 points, 15 rebonds et quatre blocs lors du quatrième match. « Rien de tout cela ne se produit sans que nous soyons tous convaincus de ce que nous avions envisagé avant la saison.