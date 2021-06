New York lève la plupart des restrictions Covid avec 70% des adultes vaccinés en un seul coup

New York lèvera la plupart de ses restrictions Covid-19 maintenant que 70% de tous les adultes ont été vaccinés avec au moins une dose, a annoncé mardi le gouverneur Andrew Cuomo.

« La vie, c’est s’épanouir. La vie, c’est voir les gens. La vie, c’est aimer la vie, c’est faire la fête. La vie, c’est profiter de la vie, c’est interagir. Et maintenant, nous revenons à vivre dans la vie », a déclaré Cuomo. Les mandats de l’État qu’il a mis en place pour freiner l’épidémie à partir de mars 2020 sont assouplis « à partir d’aujourd’hui, avec effet immédiat », a-t-il annoncé.

Alors que New York, qui était l’épicentre de l’épidémie mondiale au début de la pandémie, a enregistré plus de 2 millions de cas et près de 53 000 décès de Covid, elle affiche désormais l’un des taux de positivité les plus bas des États-Unis.

Dimanche, la moyenne de positivité sur sept jours était de 0,41%, contre un maximum de 7,9% le 4 janvier. Chaque région de l’État a un taux de positivité inférieur à 1%.

Cuomo a souligné que 70% est une étape importante et un marqueur que l’État se porte bien mais que ce n’est pas la ligne d’arrivée. « Nous voulons célébrer, mais nous voulons nous souvenir de ce que nous célébrons », a déclaré Cuomo lundi. « Nous arrivons au dernier virage. »

Plus de 11,1 millions d’habitants de l’État ont été vaccinés avec au moins une injection et environ 9,8 millions sont complètement vaccinés, selon données d’état.

« Plus les gens sont vaccinés, plus le taux de positivité est bas », a déclaré Cuomo.

L’État a administré plus de coups de feu par habitant que tout autre grand État du pays, selon les données compilées par les Centers for Disease Control and Prevention.

New York a subi des fermetures généralisées de ses bars et restaurants en raison de fermetures pandémiques. De nombreux restaurants et bars de New York n’ont pas survécu. L’industrie de la restauration emploie près d’un million de personnes dans l’État, ce qui représente 9 % de l’emploi total dans l’État.

Avant la pandémie, le taux de chômage dans l’État de New York était de 3,9%. Ce nombre a grimpé à 16,2% au pire de la pandémie en avril 2020. Environ un an plus tard, le taux de chômage était de 8,2% en avril.

Cuomo a déclaré que l’État lèverait les restrictions de capacité, la distanciation sociale, les protocoles d’hygiène, les dépistages de santé, certaines recherches de contacts et plus encore.

Les masques seront toujours requis partout où le CDC recommande toujours leur utilisation, comme les transports en commun et l’école en salle. L’État autorisera les écoles et les camps à décider d’exiger ou non des masques pour les enfants lors des activités de plein air.

Le président Joe Biden s’est fixé pour objectif de vacciner 70% des adultes aux États-Unis avec au moins un coup d’ici le 4 juillet.

L’Empire State Building et tous les autres actifs de l’État s’illumineront de bleu et d’or pour célébrer le taux de vaccination marquant.